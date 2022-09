Video: किती गोड! जीव लावला की प्राणीही आपले होतात

Nashik : नारळाच्या झाडावर चक्क बिबट्यांची चढाई...

सिन्नर (जि. नाशिक) : सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील सांगवी धनगरवाडी (पिंपळगाव) रस्त्यालगत सांगवी शिवारात रामनाथ कोंडाजी घुमरे यांच्या शेतातील नारळाच्या झाडावर दोन बिबट्यांनी चढाई केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. (two leopards climbing on coconut tree at sinnar Nashik L