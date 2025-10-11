Viral Video: तुम्ही देखील OLA खरेदीचा विचार करताय? शोरूमसमोर ग्राहकाने स्कूटर पेटवली, व्हिडिओ पाहा

बाजारात इलेक्ट्रिक गाड्यांना मोठी मागणी आहे. मात्र या गाड्यांमध्ये तांत्रिक अडचणी देखील मोठ्या प्रमाणावर येतात. ओला स्कूटर्स संदर्भात अनेक तक्रारी आल्या आहेत. स्कूटर बिघडल्यानंतर, सर्व्हिसिंग सेंटर्सकडून दुरुस्ती करण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे. गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यात ग्राहकाचा संताप अनावर झाला आहे..पालनपूर परिसरात एका तरुणाने आपली नाराजी व्यक्त करत शोरूमसमोर स्वतःची स्कूटर पेटवली. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..Viral Video : रोहित शर्मा उतरला शिवाजी पार्क मैदानावर! गौतम गंभीर, अजित आगरकरचं म्हणणं घेतलं मनावर; विराटही....तरुणाने नुकतीच ओला स्कूटर खरेदी केली होती. मात्र काही दिवसांतच स्कूटरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. स्कूटर चालवताना स्टीअरिंग व्हील आणि टायरचे कनेक्शन तुटले. त्या तरुणाने शोरूमकडे अनेक वेळा तक्रार केली आणि दुरुस्तीची विनंती केली, परंतु शोरूमने कोणतीही कारवाई केली नाही..त्यामुळे त्याने कंटाळून स्कूटर शोरूमसमोर पेटवली. हे दृश्य पाहून जवळचे लोक हादरले आणि कोणीतरी व्हिडिओ रेकॉर्ड केला..Viral Video: ए सोड त्याला... छोट्या चाहत्याला सुरक्षारक्षकाने अडवताच संतापला Rohit Sharma; मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीवर ऑटोग्राफ अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.