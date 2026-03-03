Trending News

Viral Video: आश्चर्यकारक तपश्चर्या! होळीच्या धगधगत्या ज्वालांमध्ये तो थेट उतरला… पुढे जे घडलं ते पाहून सगळे थक्क

Man Walks Through Holi Fire in Mathura, Video Goes Viral: मथुरेतील फालेन गावात शतकानुशतके चालत आलेली अद्भुत परंपरा; होलिका दहनाच्या धगधगत्या ज्वालांतून ‘प्रल्हाद’ची भूमिका साकारणारी व्यक्ती निर्भयपणे चालत जाते, पाहण्यासाठी हजारो भाविकांची गर्दी
Sandip Kapde
भारतभरात होळीचा सण रंगांच्या उधळणीसह उत्साहात साजरा होत असताना, उत्तर प्रदेशातील मथुरा जिल्ह्यातील फालेन या छोट्याशा गावात एक अनोखा आणि रोमांचकारी विधी सर्वांचे लक्ष आकर्षित करत आहे. या गावात शतकानुशतके चालत आलेली एक परंपरा आहे, ज्यात भगवान विष्णूच्या भक्त प्रल्हादाचे प्रतीक म्हणून एक व्यक्ती थेट होळीच्या प्रचंड अग्निकुंडातून चालत जाते. हा दृश्य इतका अविश्वसनीय असतो की, उपस्थित दर्शकांच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नाही आणि ते स्तब्ध होऊन पाहत राहतात.

