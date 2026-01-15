Trending News

Viral News 2026: Labubu नंतर आता Mirumi चर्चेत, जाणून घ्या काय आहे हा ट्रेंड

Social Media Viral Updates: लाबुबूनंतर आता सोशल मीडियावर मिरुमीची जोरदार चर्चा सुरु असून तरुणांमध्ये जास्त लोकप्रिय होत आहे. चला तर जाणून घेऊया हा नवीन व्हायरल ट्रेंड काय आहे
Monika Shinde
Mirumi News: सोशल मीडियावर कधी कोणती गोष्ट व्हायरल होईल काय सांगता नाही. एक ट्रेंड संपतो तोपर्यंत दुसरा सुरू होतो. २०२५ मध्ये लाबुबू (Labubu) ने मोठ्या प्रमाणात धुमाकूळ घातला होता. आणि आता २०२६ मध्ये त्याच प्रकारचे मिरुमी(Mirumi) ट्रेंड चर्चेत आहे. तरुणांमध्ये मिरुमीची लोकप्रियता खूप वेगाने वाढत आहे.

