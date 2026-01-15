Viral News 2026: Labubu नंतर आता Mirumi चर्चेत, जाणून घ्या काय आहे हा ट्रेंड

Mirumi News: सोशल मीडियावर कधी कोणती गोष्ट व्हायरल होईल काय सांगता नाही. एक ट्रेंड संपतो तोपर्यंत दुसरा सुरू होतो. २०२५ मध्ये लाबुबू (Labubu) ने मोठ्या प्रमाणात धुमाकूळ घातला होता. आणि आता २०२६ मध्ये त्याच प्रकारचे मिरुमी(Mirumi) ट्रेंड चर्चेत आहे. तरुणांमध्ये मिरुमीची लोकप्रियता खूप वेगाने वाढत आहे. .मिरुमी दिसला लूक क्युट, थोडासा वेगळा आणि युनिक डिझाइनमुळे तरुणांमध्ये ती खूप पसंत केली जात आहे. इंस्टग्राम आणि यूट्यूब सारख्या फ्लॅटफॉर्मवर त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सतत व्हायरल होत आहेत. ज्यामुळे मिरुमी नवीन ट्रेंड बनत आहे..Marathi Daily Horoscope: ग्रहांचा खेळ सुरू! आज कोणाला पैसा-यश, कोणाला सावध राहण्याचा इशारा?.मिरुमी काय आहे?मिरुमी हा एक डिझायनर टॉय/ कॅरेक्टर फिगर आहे, जो खास आर्ट स्टाईलमध्ये तयार केला जातो. त्याचा लुक थोडा क्यूट, थोडा विचित्र आणि थोडा डार्क फँटेसी टाइपचा आहे, जो आजकालच्या तरुणांना खूप आवडतो. मिरुमीला लोक फक्त खेळणी म्हणून वापरत नाही, तर कलेक्शन आयटम, डेकोरेशन पीस आणि सोशल मीडिया स्टेट्स सिंबल म्हणून वापर करतात..मिरुमी किंमत किती?लाबुबूची लोकप्रियता झाल्यानंतर लोकांमध्ये डिझायनर तोय कल्चरबद्दल आवड निर्माण झाली आहे. त्याच ट्रेंडला पुढे नेत मिरुमी मार्केटमध्ये आली आहे. मिरुमी अधिक कलरफुल, विविध एक्सप्रेशन्समध्ये देते. आणि हे फोटो आणि रिल्ससाठी फरफेस्ट मानली जाते. यामुळे लोक आता मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहे. मार्केट मध्ये या टॉयची सध्या अंदाजे १० हजार ते १३ हजार ($150) पर्यंत किंमत आहे..Indian Navy Recruitment 2026: तरुणांसाठी मोठी बातमी! भारतीय नौदलात SSC अंतर्गत 260 अधिकारी पदांची भरती; कधीपासून करायचा?.तज्ज्ञांच्या मतेजसे लाबुबू काही काळ टेंडमध्ये राहिला, तशीच मिरुमी सध्या हायप स्टेजवर आहे. जर नवीन डिझाईन्स, लिमिटेड कलेक्शन आणि नवीन कॅरेक्टर्स येत राहिले, तर मिरुमी दीर्घकाळ लोकप्रिय राहू शकते. मिरुमीने सोशल मीडिया आणि कलेक्टर मार्केटमध्ये आपली विशेष ओळख बनवली आहे. तिचा युनिक लूक आणि ट्रेंड स्टाईल तरुणांमध्ये झपाट्याने पसंत केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.