असंही एक शहर! दरवाजातून आत गेल्यावर दिसतं असं काही, जे जगात कुठेच नाही, थांबतं वेळेचं चक्र!

ग्रीसमधील मोनेम्वासिया हे शहर आपल्या अनोख्या रचनेमुळे आणि ऐतिहासिक वारशामुळे जगभरातील पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. समुद्राच्या निळ्याशार लाटांच्या सान्निध्यात एका विशाल खडकावर वसलेले हे शहर 'फ्लोटिंग कॅसल' आणि 'रॉक सिटी' म्हणून ओळखले जाते. या शहरात प्रवेश करताच आधुनिक जगातील गजबज, वाहनांचा आवाज आणि धावपळ मागे पडते. अरुंद दगडी रस्ते, शेकडो वर्षे जुन्या इमारती आणि समुद्राची गाज अशा वातावरणात पर्यटकांना इतिहासाच्या काळात आल्याचा अनुभव मिळतो..नावामागे दडले आहे खास वैशिष्ट्यमोनेम्वासिया या ग्रीक नावाचा अर्थ 'केवळ एक दरवाजा' असा होतो. या शहरात येण्यासाठी आणि बाहेर जाण्यासाठी एकच मुख्य प्रवेशद्वार आहे. ग्रीसच्या मुख्य भूभागाशी हे शहर एका अरुंद रस्त्याने आणि पुलाने जोडलेले आहे. या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना मात्र दोन वेगवेगळे जग पाहायला मिळतात. पुलावरून पुढे जात विशाल खडकावर उभारलेल्या किल्ल्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केल्यानंतर शहराचे संपूर्ण वातावरण बदलते..किल्ल्याच्या आत वाहनांना बंदीमोनेम्वासियाच्या जुन्या किल्ल्याच्या परिसरात वाहनांना पूर्णपणे बंदी आहे. त्यामुळे येथे मोटारगाड्या, दुचाकी किंवा सामान पोहोचवणारी वाहने दिसत नाहीत. माणसांपासून ते जड सामानापर्यंत सर्वकाही पायी किंवा छोट्या हातगाड्या आणि गाढवांच्या मदतीने वाहून नेले जाते. वळणावळणाचे दगडी रस्ते, जुन्या वास्तू आणि समुद्राकडून येणारा वारा हे या परिसराचे वैशिष्ट्य आहे. येथे वाहनांच्या हॉर्नऐवजी केवळ पावलांचा आवाज आणि समुद्राच्या लाटांची गाज ऐकू येते..आधुनिक शहर आणि ऐतिहासिक किल्लासरकारी आकडेवारीनुसार, मोनेम्वासिया परिसराची एकूण लोकसंख्या सुमारे २१ हजार ८०० आहे. मात्र, ही लोकसंख्या संपूर्ण परिसराची आहे. पुलाच्या पलीकडे गेफिरा नावाचे नवे शहर वसलेले आहे. येथे बाजारपेठा, रुग्णालये, शाळा, बँका आणि वाहनांसह सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत.दुसरीकडे, समुद्रातील विशाल खडकावर वसलेल्या जुन्या किल्ल्यातील रहिवाशांची संख्या काहीशे इतकीच आहे. या ऐतिहासिक भागाला 'कॅसल सिटी' म्हणून ओळखले जाते. येथील अनेक जुन्या इमारतींचे रूपांतर आता लहान अतिथिगृहे, बुटीक हॉटेल्स, कॅफे आणि चहा-कॉफीच्या दुकानांमध्ये करण्यात आले आहे..निसर्गाच्या सान्निध्यात संथ जीवनशैलीया शहरातील दैनंदिन जीवन अत्यंत शांत आणि संथ आहे. सकाळची सुरुवात वाहनांच्या आवाजाने किंवा धुराने होत नाही, तर समुद्राच्या थंडगार वाऱ्याने आणि पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने होते. फुलांनी सजलेल्या दगडी गल्ल्यांमधून फेरफटका मारताना स्थानिक पेये आणि गरम पेस्ट्रीचा आस्वाद घेण्याची संधी मिळते.उन्हाळ्यात जगभरातून पर्यटक येथे येतात. मात्र, संध्याकाळी दिवसभरासाठी आलेले पर्यटक परतल्यानंतर किल्ल्याच्या परिसरात पुन्हा शांतता पसरते. हिवाळ्यात हा परिसर आणखी निवांत होतो. त्या काळात येथे केवळ शांत आणि साधे जीवन पसंत करणारे स्थानिक नागरिक अधिक प्रमाणात दिसतात..Viral Video: ज्यांनी इमारत उभी केली, त्यांनाच लिफ्टमध्ये जागा नाही! २१ मजले डोक्यावर ओझं घेऊन चढणाऱ्या मजुराचा VIDEO पाहून डोळे पाणावतील!.पाण्याच्या टंचाईपासून आधुनिक सुविधांपर्यंतपूर्वी मोनेम्वासियामध्ये पाण्याची मोठी समस्या होती. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी तयार केलेल्या कुंडांवर स्थानिक नागरिकांना अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, आता येथे पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा आणि वेगवान इंटरनेटसारख्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. असे असले तरी जुन्या घरांची रचना आणि बाह्य स्वरूप जाणीवपूर्वक ऐतिहासिक पद्धतीनेच जतन करण्यात आले आहे.कवी यान्निस रिट्सोस आणि ऐतिहासिक मालवासिया पेयमोनेम्वासियाचा इतिहास सांगताना ग्रीसमधील महान कवी यान्निस रिट्सोस यांचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो. त्यांचे बालपण याच शहरात गेले. किल्ल्याच्या भिंतीजवळ असलेले त्यांचे घर आज स्मारक संग्रहालय म्हणून जतन करण्यात आले आहे. इतिहास आणि वर्तमान यांना जोडणारा एक अलौकिक पूल म्हणून ते या शहराकडे पाहत असत.याशिवाय, मोनेम्वासिया हे 'मालवासिया' या ऐतिहासिक गोड पेयासाठीही प्रसिद्ध आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी युरोपातील राजे आणि महाराजे आवडीने या पेयाचा आस्वाद घेत असत..केबल कारवरून मतभेदसध्या मोनेम्वासियामध्ये केबल कार सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे. पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता ही सुविधा आवश्यक असल्याचे काही नागरिकांचे मत आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत केबल कार उपयुक्त ठरू शकते, असे या सुविधेच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे.मात्र, ऐतिहासिक वारसा आणि पारंपरिक वातावरण जपण्याच्या बाजूने असलेले नागरिक या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत. केबल कारमुळे मध्ययुगीन काळापासून जतन झालेल्या शहराचे मूळ स्वरूप आणि शांतता बाधित होऊ शकते, अशी त्यांची भूमिका आहे.अथेन्समधूनही सहज पोहोचता येतेग्रीसची राजधानी अथेन्स येथून रस्तेमार्गाने मोनेम्वासियाला सहज पोहोचता येते. जगापासून पूर्णपणे वेगळे नसले तरी या शहरात आल्यानंतर पर्यटकांना घड्याळाकडे पाहण्याचे भान राहत नाही. मोठ्या गाड्या किंवा उंच इमारतींपेक्षा मोकळ्या आकाशाखाली तारे पाहणे, ताजे अन्न खाणे आणि जुन्या दगडी भिंतींवर आदळणाऱ्या समुद्राच्या लाटांचा आवाज ऐकणे यालाच येथील जीवनात महत्त्व आहे. मोनेम्वासियाच्या एकमेव प्रवेशद्वारातून आत गेल्यानंतर आधुनिक जीवनातील धावपळ आणि ताण मागे राहतो. त्यामुळे गर्दी आणि गोंगाटापासून दूर निसर्गाच्या सान्निध्यात काही क्षण घालवू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे शहर विशेष आकर्षण ठरत आहे..Viral News: मृत्यूनंतरही आईची साथ हवी; मुलाने जिवंतपणीच खोदली स्वतःची कबर, आईच्या कुशीतच घ्यायचा अखेरचा विसावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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