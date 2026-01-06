Video: आई गरुडाने चुकून दिला अंड्यावर पाय, रात्रभर होती दुःखात; मग घरट्यात ठेवलं दुसरं अंडं, पुढे काय घडलं बघा...

Eagle Video: माणसाला जशा भावना असतात तशाच भावना प्राणी-पक्षांनाही असतात. आपल्या पिल्लासाठी प्रसंगी जीव द्यायलाही हे मुके जीव मागेपुढे बघत नाहीत. मात्र कधीकधी अपघात होतो आणि यांच्यावही दुःखाचा डोंगर कोसळतो. मात्र एखाद्या अवचित वेळी आईकडूनच चुकून काहीतरी घडतं आणि वेगळाच प्रसंग उभा रहातो..असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. मादी गरुडाने एक अंडं दिलेलं असतं. मात्र त्या अंड्यावर चुकून तिचा पाय पडतो आणि ते अंडं फुटतं. फुटलेल्या त्या अंड्याकडे बघून ही आई व्याकूळ होते.. एवढी की पूर्णपणे स्तब्ध होते. क्षणभरदेखील इकडे-तिकडे हलत नाही. तिला खायला मांसाचा तुकडा दिला तरी त्याकडे बघितलंही नाही..स्टिल व्हिडीओ कॅमेऱ्यामध्ये हे सगळे प्रसंग चित्रित झालेले आहेत. आई गरुड दुःखामध्ये तशीच उभी असते. रात्रभरही तिचं दुःख सरत नाही. मग तिच्या घरट्यामध्ये हळून एक कोंबडीचं अंडं ठेवण्यात येतं. पहाटे कधीतरी तिला डोळा लागला असेल. सकाळी उठून बघते तर काय घरट्यात एक अंडं होतं. तिला आनंद झाला आणि त्या अंड्याला तिने पंखाखाली घेतलं..घरोघरी प्रचार मागे, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स पुढे! बीएमसी निवडणुकीत प्रचाराचे डिजिटल रूप; व्हॉट्सअॅप ठरतेय उमेदवारांचे मुख्य अस्त्र .पुढे काही काळाने जेव्हा अंड्यातून पिल्लू बाहेर पडलं तेव्हा ते पिल्लू गरुडाच्या पिल्लापेक्षा फारच लहान होतं. पिवळ्या रंगाचं ते पिल्लू बघून ही गरुड आई थोडी चकित झाली. पण तिने त्याला आपलंच पिल्लू समजून वाढवण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा हे पिल्लू मोठं झालं तेव्हा ते अर्थात उडू शकत नव्हतं..तिने त्या पिल्लाला जमिनीवर ठेवलं आणि त्याला उडण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ लागली. ती उडाली मात्र ते कोंबडीचं पिल्लू उडू शकलं नाही. त्यामुळे ती त्याच्यासाठी गवतावरच फिरायला लागली. तिच्या मागोमाग हे कोंबडीचं पिल्लू मोठं होत होतं. जेव्हा या पिल्लाची पूर्ण वाढ झाली तेव्हा ते तिच्याच मागे फिरु लागलं..Makar Sankranti 2026 Recipes: पारंपारिकतेला आधुनिक ट्विस्ट; यंदा मकर संक्रांतीसाठी बनवा 'हे' ५ नवीन तिळाचे गोड पदार्थ.व्हिडीओमध्ये दिसतंय की, तिच्या मोठ्या झालेल्या कोंबडीवरही गरुड आई जीवापाड प्रेम करत होती. पांशऱ्याशुभ्र दिसणाऱ्या या कोंबडीला ती कुरवाळत होती, जवळ घेत होती. जणूकाही हीच तिची खरी आई आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. मुक्या जिवांचं हे प्रेम बघून डोळे पाणावल्याशिवाय राहणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.