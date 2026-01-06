Trending News

Video: आई गरुडाने चुकून दिला अंड्यावर पाय, रात्रभर होती दुःखात; मग घरट्यात ठेवलं दुसरं अंडं, पुढे काय घडलं बघा...

Mother Eagle Accidentally Breaks Her Egg What Happens Next Will Move You to Tears: सोशल मीडियामध्ये हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. एका मुक्या जिवाला आपल्या लेकराबद्दल काय वाटतं, हे यातून दिसून येतं.
Emotional Eagle Video

Emotional Eagle Video

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Eagle Video: माणसाला जशा भावना असतात तशाच भावना प्राणी-पक्षांनाही असतात. आपल्या पिल्लासाठी प्रसंगी जीव द्यायलाही हे मुके जीव मागेपुढे बघत नाहीत. मात्र कधीकधी अपघात होतो आणि यांच्यावही दुःखाचा डोंगर कोसळतो. मात्र एखाद्या अवचित वेळी आईकडूनच चुकून काहीतरी घडतं आणि वेगळाच प्रसंग उभा रहातो.

Loading content, please wait...
Social Media
Eggs
bird
Video
Wildlife

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com