Viral Video : ही कसली शिक्षा? आईने कापले चक्क स्वत:च्या मुलीचे केस

आईने चक्क पोटच्या मुलीचे केसं कापल्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. लाईव्ह व्हिडिओदरम्यान आईने आपल्या मुलीचे केस कापले असून हा व्हिडिओ टीकटॉकवरून शेअर करण्यात आला आहे. तर नेटकऱ्यांनी मुलीच्या आईवर टीकेची झोड उठवली आहे.

(Mother punishes daughter by chopping off her hair)

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये, एक महिला रागारागाने आपल्या मुलीचे केस कॅमेरासमोर कापताना दिसत आहे. आईने सांगितलेले काम किंवा नियम न पाळल्यामुळे त्या मुलीला ही शिक्षा झाली आहे. केस कापताना आई तिला रागाने बोलतानाही दिसत आहे.

मला बोलू नकोस, मी तुला संधी दिली होती पण मी सांगितलेलं तू ऐकलं नाहीस असं म्हणत आई हे क्रूर कृत्य करताना दिसत आहे. केस कापत असताना बिचारी मुलगी नि:शब्द होऊन कॅमेऱ्यात पाहताना दिसत आहे. तर केस कापून झाल्यावर आई आपल्या मुलीचे डोके कॅमेऱ्यासमोर दाखवत "तुम्ही आईचे न ऐकल्यामुळे असं होऊ शकतं" असं म्हणत आहे.