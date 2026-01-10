Video: आईचं काळीज बघा.. शहीद मुलाला थंडी लागू नये म्हणून पुतळ्याला पांघरते ब्लँकेट; वृद्ध आईचा व्हिडीओ व्हायरल

Social Media Video Viral: आई शेवटी आईच असते. तिची बरोबरी कुणीच करु शकत नाही. परंतु आपल्या मृत मुलाला थंडी लागू नये म्हणून एक वृद्ध आई रोज त्याच्या पुतळ्याला ब्लँकेट पांघरून घातले, आहे ना आश्चर्य? याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. जम्मूतल्या आरएसपुरा येथील रठाना येथील हा भावुक प्रसंग आहे..२२ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सांबा सेक्टर अग्रिम सुरक्षा चौकी येथे दहशतवाद्यांशी दोन हात करताना बीएसएफचे जवान गुरनाम सिंह हे शहीद झाले होते. मृत्यूसमयी त्यांचं वय २४ वर्षे इतकं होतं. गुरुनाम यांच्या शौर्याचा गौरव करण्यासाठी चौकात त्यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे..Nagpur Municipal Election : बंडखोरी करणारे भाजपचे ३२ जण निलंबित; अग्रवाल, भगवान मेंढे, दीपक चौधरीचा समावेश.शहीद गुरनाम सिंह यांची आई जसवंत कौर आजही आपल्या मुलाची काळजी करते. गुरनाम यांना लहानपणीपासूनच खूप थंडी वाजायची. त्यामुळे दुःखी झालेल्या आईने शुक्रवारी त्यांच्या पुतळ्यावर ब्लँकेट चढवलं. माझा मुलगा ऑक्टोबरपासून अंगावर पांघरुन घेऊन झोपायचा, कर्तव्यावर असतानाही घरातून गरम कपडे आणि ब्लँकेट मागवून घ्यायचा, असं जसवंत कौर यांनी सांगितलं..Bhimbetka Caves: रातापानी व्याघ्र प्रकल्पाला डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर यांचे नाव; काय आहे भीमबेटका कनेक्शन? नक्की भेट द्या.''आमच्याकडे खायला काहीही नाही''शहीद गुरनाम यांचे वडील कुलबीर सिंह शांतपणे उभं राहून मुलाचा पुतळा न्याहळत होते. आभाळाएवढं दुःख पचवलेल्या त्या बापाच्या हृदयात वेगळंच दुःख होतं. ते म्हणाले की, जेव्हा गुरनामने बलिदान दिलं तेव्हा आम्हाला अनेक आश्वासनं दिली गेली. माझ्या मुलीला बीएसएफने नोकरी दिली, आता तिचं लग्न झालं आहे. परंतु जम्मू काश्मीर सरकारने काहीही दिलं नाही. पाच लाख रुपये देण्याचं वचन दिलं होतं, मात्र आजपर्यंत ते वचन पूर्ण झालेलं नाही. आमच्याकडे ना शेती आहे ना खाण्यासाठी काही..भाजप आमदार विक्रम रंधावा यांचे त्यांनी आभार मानले, कारण त्यांनी चौकात मुलाचा पुतळा उभे केला. जसवंत कौर म्हणाल्या की, ज्या चौकात पुतळा उभा केला आहे, तो चौक अत्यंत छोटा आहे. अनेकवेळा गाड्या स्मारकाच्या जवळून जातात आणि स्मारकाला धक्का लागतो,, माझं काळीज धडधडतं.. त्यामुळे हा चौक मोठा झाला पाहिजे, अशी मागणी शहिदाच्या माता-पित्याने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.