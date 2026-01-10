Trending News

Video: आईचं काळीज बघा.. शहीद मुलाला थंडी लागू नये म्हणून पुतळ्याला पांघरते ब्लँकेट; वृद्ध आईचा व्हिडीओ व्हायरल

BSF Martyr Gurnam Singh's Mother Jaswant Kaur Wins Hearts as She Cares for Her Son's Statue in Jammu: आपल्या शहीद लेकासाठी एक माय-माऊली काय विचार करु शकते, याचं हे उदाहरण आहे.
An Eternal Bond: A Mother’s Love Beyond Life

संतोष कानडे
Social Media Video Viral: आई शेवटी आईच असते. तिची बरोबरी कुणीच करु शकत नाही. परंतु आपल्या मृत मुलाला थंडी लागू नये म्हणून एक वृद्ध आई रोज त्याच्या पुतळ्याला ब्लँकेट पांघरून घातले, आहे ना आश्चर्य? याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. जम्मूतल्या आरएसपुरा येथील रठाना येथील हा भावुक प्रसंग आहे.

