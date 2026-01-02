Namo Bharat Train Video: नमो भारत ट्रेनमध्ये सेक्स करणारे कोण? लवकरच करणार लग्न, साखरपुडा उरकला... व्हिडिओ लीक झाल्याचं कारणही समोर

गाझियाबाद जिल्ह्यातील मोदीनगर परिसरातील एका विद्यार्थ्यास आणि एका युवतीस नमो भारत ट्रेनमध्ये अनुचित वर्तन आणि लैंगिक कृत्य केल्याच्या आरोपांमुळे चर्चेत आले आहे. या जोडप्याच्या कुटुंबीयांनी आता त्यांचा साखरपुडा पूर्ण केला असून, शुभ मुहूर्ताची वाट पाहत लग्नाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ क्लिप्समुळे हे प्रकरण समोर आले, ज्यात ते आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसत आहेत..एक ते तीन मिनिटांच्या चार छोट्या व्हिडिओ क्लिप्सडिसेंबर महिन्यात २० तारखेला, एक ते तीन मिनिटांच्या चार छोट्या व्हिडिओ क्लिप्स इंटरनेटवर वेगाने पसरल्या. या क्लिप्स ट्रेनमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील रेकॉर्डिंग असल्याचे समजते. हे दोघे गाझियाबादमधील महाविद्यालयांत शिक्षण घेत असून, एक बी.टेक तर दुसरी बी.सी.ए. अभ्यासक्रम करत आहे. घटना उघड झाल्यानंतर, कुटुंबीयांनी त्यांना दूर पाठवले आणि बदनामीच्या भीतीने स्वतःचे नातेसंबंधही तुटले..Viral Photo: पहिल्या नजरेत विचित्र वाटलेलं 'हे' दृश्य… पण सत्य समोर येताच सगळ्यांनी नवरदेवाला सलाम ठोकला.साखरपुड्याची विधी संपन्नया जोडप्याशी निगडित व्यक्तींनी सांगितले की, साखरपुड्याची विधी संपन्न झाली असून, योग्य मुहूर्त येताच लग्नाचे विधी पार पाडले जातील. मात्र, पोलिसांकडून या साखरपुड्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मोदीनगरचे सहायक पोलिस आयुक्त अमित सक्सेना यांनी या बाबत अनभिज्ञता व्यक्त केली..अनुचित कृत्यांच्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणी गुन्हा दाखलदरम्यान, नमो भारत ट्रेनमध्ये घडलेल्या अनुचित कृत्यांच्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणी गाझियाबादच्या मुरादनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांच्या मते, नोव्हेंबरच्या २४ तारखेला दुहाई ते मुरादनगर स्टेशनदरम्यानच्या प्रवासात घडलेली ही घटना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाली. दुहाईतील एका संस्थेतील विद्यार्थी आणि एक युवती, जागा रिकाम्या असतानाही अश्लील वर्तन करताना दिसत आहेत..ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमारविरुद्ध तक्रारसोशल मीडियावर हे फुटेज प्रसिद्ध झाल्यानंतर, रॅपिड रेल ट्रान्झिट सिस्टम (आरआरटीएस)च्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई सुरू केली. मुख्य सुरक्षा अधिकारी दुष्यंत कुमार यांनी ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमारविरुद्ध तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, ऋषभ कुमारने सीसीटीव्ही फुटेजचा दुरुपयोग केला, ते स्वतःच्या मोबाइलवर बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड केले आणि सार्वजनिकरित्या शेअर केले, ज्यामुळे नमो भारत ट्रेनच्या प्रतिमेला धक्का बसला. परिणामी, ऋषभ कुमारला निलंबित करण्यात आले..विद्यार्थ्यास आणि विद्यार्थीनीलाही या प्रकरणात आरोपी म्हणून समाविष्टग्रामीण भागाचे उपायुक्त सुरेंद्र नाथ तिवारी यांनी सांगितले की, व्हिडिओत दिसणाऱ्या विद्यार्थ्यास आणि विद्यार्थीनीलाही या प्रकरणात आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. तपास प्रक्रिया सुरू असून, अधिक तपशील गोळा केले जात आहेत..Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.