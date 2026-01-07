Ohmbody device : पीरियड्समध्ये पोट दुखणं अन् ब्लीडिंगपासून कायमचा आराम; वैज्ञानिकांनी बनवले नसांना 'गुदगुल्या' करणारे स्वस्त मशीन

Periods relaxing device : दरमहा येणाऱ्या मासिक पाळीमध्ये तीव्र वेदना, जास्त रक्तस्त्राव, थकवा आणि पोटाच्या तक्रारींनी हैराण झालेल्या लाखो महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अमेरिकन कंपनी स्पार्क बायोमेडिकलने CES 2026 या जगप्रसिद्ध तंत्रज्ञान प्रदर्शनात 'ओहमबॉडी' नावाचे एक वेदना घालवनारे उपकरण आणले आहे. हे उपकरण औषधे, हार्मोन्स किंवा इंजेक्शनशिवाय नसांना हलक्या 'गुदगुल्या' करून शरीरातील रक्तप्रवाह नियंत्रित करते आणि मासिक पाळीच्या तक्रारींमध्ये मोठा आराम देते..ओहमबॉडी हे कानाभोवती घालण्याचे एक स्मार्ट वेअरेबल डिव्हाइस आहे. ते कानाजवळील व्हॅगस आणि ट्रायजेमिनल नावाच्या महत्त्वाच्या नसांना उत्तेजित करते. या तंत्रज्ञानाला 'ट्रान्सक्यूटेनियस ऑरिक्युलर न्यूरोस्टिम्युलेशन' म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर हे उपकरण शरीराच्या मज्जासंस्थेला सक्रिय करून प्लीहामधील प्लेटलेट्सना जागृत करते, ज्यामुळे जास्त रक्तस्त्राव कमी होतो आणि पाळीचा कालावधीही कमी होतो. कंपनीच्या मते, हे पूर्णपणे नॉन इनवेसिव्ह आणि हार्मोन मुक्त आहे म्हणजे कोणतेही साइड इफेक्ट्स नाहीत.Hacking Safety : मोबाईलमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 3 बदल; मग समजून जा कुणीतरी हॅक केलाय तुमचा फोन, सुरक्षित राहण्याची सोपी ट्रिकही पाहा.हे उपकरण कंपनीच्या मागील संशोधनावर आधारित आहे. स्पार्क बायोमेडिकलकडे आधीच FDA मान्यताप्राप्त एक उपकरण आहे जे ओपिओइड व्यसनमुक्तीमध्ये मदत करते. त्या संशोधनातून त्यांना समजले की मज्जातंतू उत्तेजनाने रक्त कमी होणे नियंत्रित करता येते. सुरुवातीला हिमोफिलिया सारख्या आजारांसाठी विचार केला गेला, पण नंतर टीमने लक्ष महिलांच्या मासिक आरोग्याकडे वळवले. कंपनीच्या कॅथरीन रील म्हणाल्या, "मासिक पाळी ही महिलांच्या आयुष्यातील नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, पण ती वेदनादायी का असावी? आम्ही महिलांना अधिक शांत आणि आनंदी पाळीचा अनुभव देण्यासाठी हे उपकरण तयार केले.".Whatsapp वर 'हा' मेसेज नाही पाहिला तर तुम्ही नक्की तुरुंगात जाल; जाणून घ्या काय आहे नवीन कायदा?.मानवी चाचण्यांमध्ये हे उपकरण कमाल ठरले आहे. फ्रंटियर्स जर्नलमध्ये प्रकाशित अभ्यासात १६ महिलांचा समावेश होता. त्यापैकी काहींना व्हॉन विलेब्रँड रोग होता तर काहींना कारण नसतानाही जास्त रक्तस्त्राव होत होता. पाळीच्या वेळी दररोज ओहमबॉडी वापरणाऱ्या महिलांमध्ये सरासरी ५४-५७ टक्के रक्तस्त्राव कमी झाला, पाळीचा कालावधी १९-२० टक्क्यांनी कमी झाला. शिवाय पोटदुखी, थकवा आणि मानसिक तणावातही मोठी सुधारणा दिसली..आता 5 मिनिटांत चार्ज होणार EV अन् 600 किमीपर्यंत चालणार, जाणून घ्या नेमकी काय आहे Solid State बॅटरी?.सध्या हे उपकरण वेलनेस उत्पादन म्हणून उपलब्ध आहे. पण कंपनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मोठी क्लिनिकल चाचणी सुरू करणार आहे. FDAची पूर्ण मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे, तरीही हे महिलांच्या आरोग्यात क्रांती घडवू शकते. कॅथरीन रील यांनी सांगितले की, महिलांच्या आरोग्यावर पुरेसे संशोधन झाले नाही आणि मासिक पाळीबद्दल बोलणे आजही टॅबू आहे. CES सारख्या व्यासपीठावर हे उत्पादन आणून आम्ही हा संवाद पुढे नेऊ इच्छितो.भविष्यात ओहमबॉडी ई-कॉमर्स आणि रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध होईल. कंपनी ऑलिम्पिक खेळाडूंसाठीही त्याची पोहोच वाढवणार आहे. महिलांनो आता मासिक पाळीच्या तक्रारींना निरोप द्या आणि या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.