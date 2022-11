Video : रूसलेल्या पत्नीसाठी पतीचे ठुमके; पत्नीची खुलली कळी

By

तुमची जवळची व्यक्ती तुमच्यावर कधी रूसली तर तुम्ही काय करता? कधीकधी त्या व्यक्तीला समजावण्याचा प्रयत्न कराल, तर कधी त्या व्यक्तीच्या मागण्या मान्य कराल, पण आपली पत्नी रूसली म्हणून तिच्यासाठी ठुमके मारत डान्स करणाऱ्या एका वृद्ध व्यक्तीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

(Old man dance for his wife viral video)

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध व्यक्ती त्याच्या रूसलेल्या पत्नीच्या भोवती नाचताना फिरत आहे. सुरूवातीला पत्नीच्या चेहऱ्यावर कसलेच भाव दिसत नाहीत तर पती ठुमके मारायला लागल्यावर तिची कळी खुलली अन् तिलाही हसू अनावर झाले आहे. हा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत असून अनेकांनी त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

दरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे मनोरंजनाचा साधन झाले असून त्यावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. तर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ असून खूप जणांनी शेअर केला आहे. यावर नेटकऱ्यांच्या अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहेत. सोशल मीडियावर असे अनेक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. तर व्हायरल झालेले अनेक व्हिडिओ आपल्याला मोठा धडा शिकवून जातात.