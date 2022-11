Video Viral : एका गाडीवर दोन कुत्रे, दोन कोंबड्या सात लोकं अन् सुसाट चाललेली 'टारझन'

By

काही लोकं भन्नाट असतात. त्यांना सरकारी नियमांचा काही फरकंच पडत नाही. तर असे अवलिया आपल्याला ठिकठिकाणी पाहायला मिळतात. अशाच एका अवलिया व्यक्तीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा व्यक्ती आपल्या दुचाकीवर तब्बल सात लोकांना घेऊन चालला आहे. यामध्ये लहान मुलांचा सामावेश असून त्यामध्ये एका महिलेचाही सामावेश आहे. हा व्हिडिओ अनेकांनी शेअर केला आहे.

(one bike seven people two dog viral video)

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती आपल्या कुटुंबातील सर्व मुलांना आणि बायकोला घेऊन चाललेला दिसत आहे. त्या गाडीवर त्याच्यासोबत त्याचा संसारही आहे. तर घरातील सर्व वस्तू त्याने गाडीच्या बाजूला बांधल्या आहेत. कुत्रे, कोंबड्याही त्यांच्या सोबत असून पाच मुले आणि नवरा बायको असे सातजण गाडीवर चालले आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

दरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे मनोरंजनाचा साधन झाले असून त्यावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. तर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ असून खूप जणांनी शेअर केला आहे.

यावर नेटकऱ्यांच्या अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहेत. सोशल मीडियावर असे अनेक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. तर व्हायरल झालेले अनेक व्हिडिओ आपल्याला मोठा धडा शिकवून जातात.