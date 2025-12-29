Video: धुरंधरच्या गाण्यावर पाकिस्तानी महिला पोलिसाचा तुफान डान्स; वर्दीवरचा व्हिडीओ व्हायरल

Social Media: धरंधर सिनेमा प्रदर्शित झाल्यापासून अनेक रेकॉर्ड या चित्रपटाने नावावर केले आहेत. परंतु सगळ्यात जास्त धिंगाणा घातलाय तो या Fa9la गाण्याने. सोशल मीडियात जो-तो यावर रील बनवत आहे. हा ट्रेंड फक्त भारतातच नाही तर पाकिस्तानी लोकही स्वतः रोखू शकत नाहीयेत. एका पाकिस्तानी महिला पोलिसाचा या गाण्यावरचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे..पाकिस्तानी महिला पोलिसाने बनवला रीललाहोरची एक महिला पोलिस कर्मचारी धुरंधर गाण्यावर नाचताना दिसत आहे. तेही वर्दीवर. अभिनेता अक्षय खन्नाने केलेल्या डान्सची हुबेहुब कॉपी करण्याचा प्रयत्न ही महिला करीत आहे. विशेष म्हणजे डान्स करताना या महिलेच्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्ससुद्धा बघण्यासारखे आहेत..BMC Election: 'आश्वासनं फसवी ठरली...'! डबेवाला संघटनेची उद्धव ठाकरेंवर नाराजी; महायुतीला पाठिंबा देत सत्ता बदलाचा इशारा.टिळा लावून स्पाय रोल केला रिक्रेएटदुसऱ्या व्हिडीओत या महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने कपाळावर टिळा लावून धुरंधरमधल्या स्पाय कॅरॅक्टरची नक्कल केली आहे. यावेळी या महिलेने वर्दीवरच एक शॉल घेतली आणि अभिनय सुरु केला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. युजर्सनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया यावर दिल्या आहेत..Vijay Hazare Trophy: १५ चौकार, ८ षटकार अन् दीडशतक... ध्रुव जुरेलची विस्फोटक खेळी, रिकू सिंगनेही साथ देत ठोकली फिफ्टी .@Theunk13 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत लाखो लोकांनी हा व्हिडीओ बघितलाय. एका युजरने कमेंटमध्ये म्हटलं की, आता पाकिस्तानी लोकही टिळक लावताएत आणि इथे हिंदू लको रील बनवून सलाम करीत आहेत. दुसरा एक जुयर म्हणतो, पाकिस्तानी पोलिसातही रीलबाज आहेत.. तर आणखी एक लिहितो, भारतातल्या एका गाण्याने पाकिस्तानलाही वेड लावलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.