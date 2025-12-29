Trending News

Video: धुरंधरच्या गाण्यावर पाकिस्तानी महिला पोलिसाचा तुफान डान्स; वर्दीवरचा व्हिडीओ व्हायरल

Pakistani Policewoman Dance Viral on Dhurandhar Song: पाकिस्तानी महिलेचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. ही महिला पोलिस कर्मचारी असल्याचं मीडिया रिपोर्टवरुन कळतंय.
Social Media: धरंधर सिनेमा प्रदर्शित झाल्यापासून अनेक रेकॉर्ड या चित्रपटाने नावावर केले आहेत. परंतु सगळ्यात जास्त धिंगाणा घातलाय तो या Fa9la गाण्याने. सोशल मीडियात जो-तो यावर रील बनवत आहे. हा ट्रेंड फक्त भारतातच नाही तर पाकिस्तानी लोकही स्वतः रोखू शकत नाहीयेत. एका पाकिस्तानी महिला पोलिसाचा या गाण्यावरचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

