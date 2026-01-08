Trending News

Video: सहा महिन्यांच्या चिमुकल्याचा उत्साह बघा! पंकजा मुंडेंनीही मग धरला ठेका

BJP Leader Joins 6-Month-Old Baby's Joyful Dance at Religious Event: चिमुकल्याचा हा उत्साह बघून सगळेच आनंदि झाले होते. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे.
pankaja munde

pankaja munde

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Pankaja Munde Video: राज्याच्या पर्यावरण मंत्री तथा भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या पंकजा मुंडे यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. एका धार्मिक कार्यक्रमामधला हा व्हिडीओ आहे. साधारण सहा महिन्यांचं बाळ मोठ्या उत्साहात उड्या घेत आहे. हे बघून पंकजा मुंडेंनाही कुतूहल वाटलं. मग त्यांनीही त्याच्यासोबत ठेका धरला.

Loading content, please wait...
Bjp
Pankaja Munde
election
Video
dance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com