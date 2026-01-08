Video: सहा महिन्यांच्या चिमुकल्याचा उत्साह बघा! पंकजा मुंडेंनीही मग धरला ठेका

Pankaja Munde Video: राज्याच्या पर्यावरण मंत्री तथा भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या पंकजा मुंडे यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. एका धार्मिक कार्यक्रमामधला हा व्हिडीओ आहे. साधारण सहा महिन्यांचं बाळ मोठ्या उत्साहात उड्या घेत आहे. हे बघून पंकजा मुंडेंनाही कुतूहल वाटलं. मग त्यांनीही त्याच्यासोबत ठेका धरला..सध्या राज्यभरात महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरु आहे. प्रत्येक नेत्यावर निवडणुकीची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. पंकजा मुंडे ह्या पक्षाच्या स्टार प्रचारक आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रचारदौरे सुरु आहेत. बुधवारी त्यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ शेअर केला आहे..Delhi Metro Security: दिल्ली मेट्रोच्या सुरक्षा अधिकारीपदाची जबाबदारी सातारच्या सुपुत्राकडे; आयपीएस अधिकारी संतोष चाळके यांचे जिल्ह्यातून काैतुक!.कुठल्यातरी धार्मिक कार्यक्रमातला व्हिडीओ असल्याचं दिसतंय. महिलांच्या गळ्यामध्ये टाळ आहेत. खाली बसलेल्या एका महिलेचं बाळ मोठ्या उत्साहात उड्या मारताना दिसतंय. साधारण सहा-सात महिन्यांच्या या बाळाला उभंही राहता येत नाही. त्यामुळे त्याच्या आईने त्याला उभं धरलेलं आहे..Nashik Kolkata Flight : नाशिककरांसाठी गुड न्यूज! मार्चपासून 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकत्ता आता अवघ्या दोन तासांच्या अंतरावर.हे बाळ टाळ-मृदंगाच्या तालावर उड्या मारुन आनंद व्यक्त करतंय. पंकजा मुंडेंनी हे बघितलं आणि त्यांनाही कुतूहल वाटलं. त्यांनीही मग त्या चिमुकल्याच्या तालात ताल मिसळला आणि जरासा ठेका धरला. त्यानंतर हा चिमुकला आणखी उत्साहातच उड्या घेत होता. या व्हिडीओला मोठ्या प्रमाणावर लाईक्स आणि कमेंट आलेल्या आहेत. या व्हिडीओला पंकजा यांनी 'कृष्ण साक्षात्' असं कॅप्शन दिलं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.