काही पण... हा काय 'Peanuts in Coke’ चा ट्रेंड? सोशल मीडियावर Viral Video

What Is 'Peanuts in Coke' : "कोका कोलामध्ये शेंगदाणे?"; ऐकायला थोडं विचित्र वाटत नाही का? पण सध्या सोशल मीडियावर हे आगळंवेगळं कॉम्बिनेशन जबरदस्त ट्रेंड होत आहे. बऱ्याच जणांनी हा ट्रेंड करून पहिला असून आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. पण हा ट्रेंड आहे तरी काय आणि कसं ट्राय करू शकता ते पाहूया. .काय आहे पिनट्स इन कोक ट्रेंड?अमेरिकेमध्ये Farmer's Coke म्हणून हा कोक ओळखला जातो. यात कोकच्या बाटलीत डायरेक्ट मीठ लावलेले आणि भाजलेले शेंगदाणे टाकतात. मात्र हे मिश्रण न हवलता तसंच प्यायचं असतं. हा ट्रेंड पाहायला गेलं तर नवीन नाही.इतिहासहा ट्रेंड १९००च्या दशकात अमेरिकेमध्ये सुरु झाला होता. त्यावेळेस शेतकरी आणि कामगारांना कामाच्या गडबडीत वेळ न वाया घालवता पटकन काहीतरी खाता यावं म्हणून हा सोपा मार्ग काढला होता. हात मोकळे न ठेवता खाण्याचा आणि पिण्याचा हा स्मार्ट जुगाड होता..इतकं का हिट होत आहे हे कॉम्बिनेशन ?मिळालेल्या माहितीनुसार हा फक्त ट्रेंड नाहीये, तर मुळात सायन्स आहे.फेल्व्हर्सचा पेरफक्ट बॅलन्स - कोक गोड आणि थोडासा आंबट असतो, तर शेंगदाणे खारट आणि रिच. दोन्ही एकत्र आले की गोड + खारट + उमामी असा भन्नाट फ्लेवर तयार होतो.उमामी इफेक्ट - कोकमधील आम्ल (acid) शेंगदाण्याच्या बाहेरील थरावर काम करतं आणि 'ग्लुटामेट'सारखा घटक रिलीज होतो, जो चवीला अधिक सॅटिस्फाइंग बनवतो..मीठाची चव - शेंगदाण्यातील मीठ कोकमधील कडूपणा कमी करतं, त्यामुळे कोक आणखी गोड वाटतो.फिझी टेक्स्चर - कोकमधील बुडबुडे (bubbles) सतत तोंडातील चव ताजी ठेवतात, त्यामुळे प्रत्येक घोट नवा वाटतो.फॅट फॅक्टर - शेंगदाण्यातील फॅट मेंदूला "प्लेजर सिग्नल" देतात—म्हणजेच खाण्याचा आनंद वाढतो..सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियाया ट्रेंडवर मिश्र प्रकारच्या प्रतिक्रिया बघायला मिळत आहे मिळत आहेत. ज्यांनी हे कॉम्बिनेशन ट्राय केलंय ते म्हणाले, "असा काही कधी विचारही केला नव्हता, पण चव जबरदस्त आहे!" तर काहींना अजूनही शंका वाटते, की हे दिसायला विचित्र असलं तरी सुद्धा एकदा ट्राय करून पाहायला हरकत नाही, असं त्यांचं मत आहे. पण, काही जणांनी याला सरळ नकार दिला आहे; "कोकमध्ये लिंबू ठीक आहे, पण शेंगदाणे? अजिबात नाही!" अशी त्यांची प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली.हे कॉम्बिनेशन ऐकायला जरा वेगळा वाटतं, पण यात गोड, खारट, कुरकुरीत आणि थंडगार फिझी असा सगळा स्वाद एकत्र मिळतो. त्यामुळे एकदा ट्राय केल्यावर पुन्हा पुन्हा करावासा वाटतो.