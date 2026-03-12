Viral Video: "मी बाथरूममध्ये गेले अन् तो मागे आला…"; ट्रेनमध्ये विदेशी पर्यटक महिलेचा पाठलाग, दार उघडण्याचा प्रयत्न…

जोधपूर येथून निघालेल्या एका ट्रेनमध्ये पोर्तुगीज पर्यटक आणि व्लॉगर इनेस फारिया यांना एक अस्वस्थ करणारी घटना घडली. तिने आपल्या इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओतून ही बाब उघडकीस आणली आहे. ३ एसी कोचमध्ये प्रवास करत असताना ती आणि तिची मैत्रीण यांना समोर बसलेल्या काही तरुणांच्या वर्तणुकीमुळे असुरक्षित वाटू लागले होते. ते सतत त्यांच्याकडे टक लावून पाहत होते. जागा बदलत होते. यामुळे दोघींनाही अस्वस्थ वाटले..फारिया यांनी सांगितले की, प्रवासात काही वेळा चुकीचे अनुभव येतात. ३ एसी क्लास सामान्यतः सुरक्षित मानला जातो, परंतु यावेळी समोरच्या गटाने त्यांना अस्वस्थ केले. त्यांच्या या वागणुकीमुळे फारिया यांनी शौचालयासाठी आपल्या कोचच्या ऐवजी दुसऱ्या डब्यात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना त्या तरुणांच्या जवळून जावेसे वाटत नव्हते. मात्र, त्या बाथरूममध्ये शिरल्यानंतर फक्त ३० सेकंदांनंतर तो तरुण त्यांच्या मागे आला आणि दार उघडण्याचा प्रयत्न करू लागला..Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण.फारिया यांच्या मैत्रिणीने हे सर्व लक्षात घेतले. तिला तो तरुण येत असल्याचे दिसले आणि तो बाथरूमबाहेर वाट पाहत उभा असल्याचेही तिने पाहिले. या घटनेनंतर दोघींनी तातडीने रेल्वे तिकिट तपासकाला (टीटीई) यांना कळवले. टीटीई यांनी त्या दोघींच्या सुरक्षेची दखल घेत त्यांना ताबडतोब २ एसी कोचमध्ये हलवले. यामुळे त्यांना थोडासा दिलासा मिळाला..दार उघडण्याचा प्रयत्नया अनुभवाबाबत बोलताना फारिया म्हणाल्या, “मी बाथरूममध्ये गेल्यानंतर लगेचच तो मुलगा माझ्या मागे आला आणि दार उघडण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने माझ्या मैत्रिणीने हे पाहिले आणि त्याने बाहेर थांबल्याचेही तिला दिसले.” त्या पुढे म्हणाल्या की, हा क्षण अत्यंत अस्वस्थ करणारा होता. तरीही रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या त्वरित मदतीबद्दल त्या आभारी आहेत..सुरक्षेबाबत सजग राहणे आवश्यकफारिया यांनी आपल्या स्पष्ट केले की, भारतातील रेल्वे प्रवास सामान्यतः सुखद असतो. मात्र, प्रवाशांनी आपल्या सुरक्षेबाबत सजग राहणे आवश्यक आहे. या घटनेत रेल्वे प्रशासनाने तातडीने कारवाई केल्याने त्यांना दिलासा मिळाला. त्या म्हणाल्या, “प्रवास नेहमी आरामदायक नसतो, पण अशा प्रसंगात कर्मचाऱ्यांची मदत महत्त्वाची ठरते.”.विराट कोहली IPL 2026 साठी सज्ज! 61 सेकंदाचा 'पॉवर-पॅक' वर्कआउट Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.