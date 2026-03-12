Trending News

Viral Video: "मी बाथरूममध्ये गेले अन् तो मागे आला…"; ट्रेनमध्ये विदेशी पर्यटक महिलेचा पाठलाग, दार उघडण्याचा प्रयत्न…

Portuguese vlogger reports disturbing incident on Jodhpur train, railway staff shift her to safer coach after complaint : जोधपूरहून निघालेल्या ट्रेनमध्ये पोर्तुगीज पर्यटकाला धक्कादायक अनुभव; बाथरूममध्ये गेल्यानंतर तरुणाने दार उघडण्याचा प्रयत्न, टीटीईने तातडीने २ एसी कोचमध्ये हलवले.
Sandip Kapde
जोधपूर येथून निघालेल्या एका ट्रेनमध्ये पोर्तुगीज पर्यटक आणि व्लॉगर इनेस फारिया यांना एक अस्वस्थ करणारी घटना घडली. तिने आपल्या इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओतून ही बाब उघडकीस आणली आहे. ३ एसी कोचमध्ये प्रवास करत असताना ती आणि तिची मैत्रीण यांना समोर बसलेल्या काही तरुणांच्या वर्तणुकीमुळे असुरक्षित वाटू लागले होते. ते सतत त्यांच्याकडे टक लावून पाहत होते. जागा बदलत होते. यामुळे दोघींनाही अस्वस्थ वाटले.

