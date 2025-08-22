Video: थरारक! पवई तलावामध्ये मगरीने कबुतराला गिळले; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल

Mumbai News: मुंबईतल्या पवई तलावातला एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. तलावात असलेल्या मगरीने चक्क कबुतराला गिळंकृत केलं आहे. हे कबुतर जखमी होऊन तलावात पडले होते. जीव वाचवण्यासाठी कबुतर पाण्याच्या पृष्ठभागावरुन पुढे पुढे जात निसटण्याचा प्रय़त्न करीत होते..पवई तलावाचा परिसर निसर्गरम्य आणि नयनरम्य आहे. त्यामुळे पर्यटकांची येथे गर्दी होत असते. याशिवाय मगरींचा अधिवास म्हणून हा तलाव प्रसिद्ध आहे. तलावात आढळून येणाऱ्या मगरींचे अनेकदा येथील पर्यटकांना दर्शन दिलेले आहे. काही वेळा तर या मगरींनी मच्छीमार व पर्यटकांना जखमी केल्याच्याही घटना घडलेल्या आहेत..Sharad Pawar: उपराष्ट्रपतीसाठी राधाकृष्णन यांना पाठिंबा द्या, मुख्यमंत्र्यांचा मला फोन, खुलासा करत शरद पवारांचे मोठे वक्तव्य.कबुतरांचाही वावर असलेल्या या भागात एक कबुतर पक्षी जखमी अवस्थेत तलावात पडले. त्याला बाहेर निघता येईना. बाहेर येण्यासाठी त्याची चाललेली धडपड अखेरची थांबली जेव्हा येथील एका मगरीने त्याला क्षणार्धात गडप केले. काही लोकांनी याचा व्हिडीओ मोबाईल कॅमेऱ्यात चित्रित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.