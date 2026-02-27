Trending News

Google वर ‘Punch the Monkey’ सर्च केलंत का? क्यूट सरप्राइज पाहून हसू आवरणार नाही

Google’s ‘Punch the Monkey’ Search Surprise: Google वर ‘Punch the Monkey’ सर्च करताच दिसणारा क्यूट सरप्राइज सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.
Anushka Tapshalkar
Updated on

Google Joins the Punch Monkey Trend: तुम्ही Google वर ‘Punch the Monkey’ सर्च करून पाहिलं आहे का? सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत असलेल्या ‘पंच’ या लहान माकडाच्या लोकप्रियतेत आता Google नेही सहभाग घेतला आहे. ‘Punch the Monkey’ असे शब्द टाइप करताच स्क्रीनवर हृदयाच्या आकाराचे पंच स्टिकर्स पडताना दिसतात. हा छोटासा पण खूप गोड अनुभव सध्या वेगाने व्हायरल होत आहे.

