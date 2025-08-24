Trending News

Viral Video: वय ९८... हाती काटा-चमचा, पुण्याच्या इंदू आज्जींचा शिष्टाचार तरुणांना लाजवणारा! हॉटेलमधला व्हिडिओ व्हायरल

98-Year-Old Pune Woman Viral Video Inspires Youth with Etiquette and Enthusiasm | पुण्यातील ९८ वर्षीय इंदुबाई खराडे यांचा हॉटेलमधील शिष्टाचाराचा व्हिडिओ व्हायरल; संस्कार आणि आनंदी जीवनाचे प्रेरणादायी उदाहरण!
98-year-old Indubai Kharade from Pune enjoys her hotel meal with grace and confidence, proving that age is just a number
98-year-old Indubai Kharade from Pune enjoys her hotel meal with grace and confidence, proving that age is just a numberesakal
Sandip Kapde
Updated on

पुणे शहर नेहमीच आपल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्यांसाठी ओळखले जाते. पण यावेळी पुण्याने एक असा अनमोल ठेवा जगासमोर आणला आहे, जो प्रत्येकाच्या मनाला भुरळ घालतोय. गुरुवार पेठेत राहणाऱ्या ९८ वर्षीय इंदुबाई जयसिंगराव खराडे यांचा हॉटेलमध्ये जेवतानाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने आतापर्यंत २ मिलियनहून अधिक लोकांचे लक्ष वेधले आहे आणि त्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत.

Loading content, please wait...
pune
video viral

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com