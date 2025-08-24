Viral Video: वय ९८... हाती काटा-चमचा, पुण्याच्या इंदू आज्जींचा शिष्टाचार तरुणांना लाजवणारा! हॉटेलमधला व्हिडिओ व्हायरल

पुणे शहर नेहमीच आपल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्यांसाठी ओळखले जाते. पण यावेळी पुण्याने एक असा अनमोल ठेवा जगासमोर आणला आहे, जो प्रत्येकाच्या मनाला भुरळ घालतोय. गुरुवार पेठेत राहणाऱ्या ९८ वर्षीय इंदुबाई जयसिंगराव खराडे यांचा हॉटेलमध्ये जेवतानाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने आतापर्यंत २ मिलियनहून अधिक लोकांचे लक्ष वेधले आहे आणि त्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत. .शिष्टाचाराचा अनमोल ठेवाइंदुबाईंचा हा व्हिडिओ पाहिल्यावर एकच गोष्ट मनात येते. वय हा केवळ आकडा आहे! हॉटेलमध्ये पनीर मस्त स्टाईलने खाताना इंदुबाईंचा शिष्टाचार आणि आत्मविश्वास पाहून तरुण पिढीही थक्क झाली आहे. “When granny’s etiquette game is stronger than my entire life skills combined,” असे कॅप्शन या व्हिडिओला देण्यात आले आहे, आणि ते अगदी योग्य आहे! इंदुबाईंच्या या शिष्टाचाराने अनेकांना प्रेरणा मिळाली आहे.एका नेटकऱ्याने लिहिले, “माणसाने नेहमी शिकत राहावे आणि पुढारलेल्या विचारांचे असावे, याचे इंदुबाई उत्तम उदाहरण आहेत. त्यामुळे त्या या वयातही आनंदी जीवन जगत आहेत.” खरंच, इंदुबाईंचा हा उत्साह आणि शिष्टाचार पाहून प्रत्येकाला आपल्या जीवनाकडे नव्याने पाहण्याची प्रेरणा मिळते..जेव्हा आम्ही आजींना भेटलो...आम्ही जेव्हा व्हायरल आजींना भेटलो, तेव्हा त्यांचा उत्साह आणि निटनेटकेपणा पाहून थक्क झालो. आजींच्या घरातील स्वच्छता आणि राहणीमान इतके सुंदर आहे की, प्रत्येकजण त्यांचे कौतुक करतो. वयाच्या ९८व्या वर्षीही त्या एकट्याने बसने गावी जातात, हे त्यांच्या स्वावलंबी स्वभावाचे एक उदाहरण आहे. मग स्वयंपाक असो वा अन्य कोणतेही काम, आजींचा शिष्टाचार आणि व्यवस्थितपणा प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या या गुणांमुळे सर्वजण त्यांना आदराने आणि प्रेमाने पाहतात..Viral Video: पुण्याचा राजू कलाकार! वसंत मोरेंच्या प्रचारात ढोल हरवला, पण नशीब चमकलं! काय आहे स्टोरी?.काळासोबत बदलण्याची कलाइंदुबाईंच्या या व्हिडिओने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की संस्कार आणि शिष्टाचार कधीही कालबाह्य होत नाहीत, पण त्यांना काळानुसार बदलण्याची गरज असते. इंदुबाईंनी हे अगदी सहजपणे दाखवून दिले आहे. हॉटेलमध्ये पनीर खाताना त्यांनी दाखवलेली शैली आणि आत्मविश्वास यामुळे अनेकांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. “क्या बात है, आजी एकच नंबर! संस्कार तेच, पण काळासोबत बदलले पाहिजे, हेच तुम्ही शिकवून गेलात,” अशी एका नेटकऱ्याची प्रतिक्रिया आहे..कुटुंबाचा आधार आणि प्रेमइंदुबाईंच्या या आनंदी आणि प्रेरणादायी जीवनामागे त्यांच्या कुटुंबाचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या मुलाने वेळोवेळी त्यांना हॉटेलमध्ये नेऊन त्यांचा आनंद द्विगुणित केला आहे. “सलाम या आईच्या मुलाला, ज्याने आपल्या आईला हॉटेलमध्ये नेले. ही बाब एका दिवसात शिकण्याची नाही,” अशी प्रतिक्रिया एका नेटकऱ्याने दिली आहे. इंदुबाईंच्या मुलाने त्यांना केवळ हॉटेलमध्येच नेले नाही, तर त्यांना स्वातंत्र्य आणि आनंदाने जगण्याची प्रेरणा दिली आहे.प्रेरणादायी जीवनाचा संदेशइंदुबाईंचा हा व्हिडिओ केवळ मनोरंजनापुरता नाही, तर तो एक मोठा संदेश देतो. वय कितीही झाले तरी जीवनात उत्साह, शिष्टाचार आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची तयारी असावी. इंदुबाईंनी आपल्या कृतीतून हे दाखवून दिले आहे की, संस्कार आणि आधुनिकतेचा मेळ घालता येतो. त्यांच्या या व्हायरल व्हिडिओने अनेकांना विचार करायला भाग पाडले आहे. .सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षावसोशल मीडियावर इंदुबाईंच्या या व्हिडिओला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. “आजी माळकरी आहेत” अशा भावनिक प्रतिक्रिया येत आहेत. प्रत्येकजण त्यांच्या शिष्टाचाराचे आणि उत्साहाचे कौतुक करत आहे. पुण्यातील ९८ वर्षीय इंदुबाई खराडे यांचा हा व्हिडिओ केवळ एक व्हायरल व्हिडिओ नाही, तर तो एक प्रेरणादायी प्रवास आहे. त्यांच्या शिष्टाचाराने, उत्साहाने आणि आनंदी जीवनाने प्रत्येकाला एक सुंदर संदेश दिला आहे. वय हा आनंद आणि शिकण्याचा अडथळा नाही. .Viral Video : महिलेने वाचविलेला जीव, अनेक वर्षांनी दिसताच सिंहांनी मारली मिठी, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यांत येईल पाणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.