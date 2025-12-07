Trending News

Shivaji Maharaj Video: 352 वर्षांपूर्वी रायगड कसा होता? पहिल्यांदा जगासमोर 3D मॅपिंग! शिवरायांचा अनुभव घ्यायचा असेल तर नक्की पाहा

Experience Raigad Fort 352 Years Ago: ३५२ वर्षांपूर्वी रायगड किल्ला कसा दिसत होता? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी थेट १६७४ च्या काळात जिवंत अनुभवण्यासाठी रायगड किल्ल्याचे अत्यंत तपशीलवार ३डी मॅपिंग पाहा
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड किल्ला ३५२ वर्षांपूर्वी नेमका कसा दिसत होता, याची कल्पना करणे आता शक्य झाले आहे. पहिल्यांदाच रायगड किल्ल्याचे अत्यंत सुंदर आणि तपशीलवार ३डी मॅपिंग तयार करून ते जगासमोर आणण्यात आले आहे. हा खास व्हिडिओ ‘व्हायरल इंडिया’ या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड करण्यात आला असून तो प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

