Shivaji Maharaj Video: 352 वर्षांपूर्वी रायगड कसा होता? पहिल्यांदा जगासमोर 3D मॅपिंग! शिवरायांचा अनुभव घ्यायचा असेल तर नक्की पाहा

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड किल्ला ३५२ वर्षांपूर्वी नेमका कसा दिसत होता, याची कल्पना करणे आता शक्य झाले आहे. पहिल्यांदाच रायगड किल्ल्याचे अत्यंत सुंदर आणि तपशीलवार ३डी मॅपिंग तयार करून ते जगासमोर आणण्यात आले आहे. हा खास व्हिडिओ 'व्हायरल इंडिया' या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड करण्यात आला असून तो प्रचंड व्हायरल झाला आहे..३ डी पुनर्रचनाहा व्हिडिओ पाहताना प्रेक्षकांना थेट १६७४ च्या सुमारास, म्हणजे शिवाजी महाराजांनी रायगडावर राज्याभिषेक केल्यानंतरच्या काळात पोहोचल्यासारखे वाटते. सध्याचा रायगड किल्ला कसा आहे आणि ३५२ वर्षांपूर्वी तो कसा भासत होता, यातील मूलभूत फरक या ३ डी पुनर्रचनेत स्पष्टपणे दिसतो..Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल.तत्कालीन स्वरूप डोळ्यांसमोरकिल्ल्यावरील प्रत्येक महाद्वार, राजवाडा, बाजारपेठ, तलाव, तोफा आणि संरक्षण यंत्रणा यांचे तत्कालीन स्वरूप डोळ्यांसमोर येते. रायगड हा केवळ महाराष्ट्रातील एक जिल्हा नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा अभिमान आहे..रायगडकोकण विभागातील हा जिल्हा आपल्या ऐतिहासिक किल्ल्यांसह निसर्गसौंदर्य, समुद्रकिनारे आणि समृद्ध वारशासाठी ओळखला जातो. .स्वराज्याची राजधानी कशी उभी राहिली?शिवरायांना जवळून अनुभवायचे असेल, त्यांच्या स्वराज्याची राजधानी कशी उभी राहिली याचा थरार अनुभवायचा असेल तर हा व्हिडिओ नक्की पाहावा. ३५२ वर्षांपूर्वीचा रायगड पुन्हा जिवंत झाला आहे आणि तो प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाचा क्षण ठरत आहे..Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हास्य! AI ने रियल Photo चा केला Video... प्रत्येक शिवभक्तांनी पाहावाच असा अद्भुत क्षण.