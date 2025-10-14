Ravi Sharma: शंभर कोटींचा टर्नओव्हर सांगणारे रवी शर्मा नेमके कोण? 6 लाखांची जीएसटी अन् रोल्स रॉयसचं स्वप्न

नवी दिल्लीः महिन्याचा टर्नओव्हर शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, सहा लाख रुपये जीएसटी, अनेक महागड्या गाड्या अन् एका स्पीचसाठी २५ हजार रुपये फी; हे दावे आहेत व्हायरल रवी शर्मांचे. इतकं सगळं कमावल्याचा दावा करणाऱ्या रवी शर्मा यांचे आणखी काही स्वप्न आहेत. म्हणे त्यांना अजून एक रोल्स रॉयस गाडी खरेदी करायची आहे. अशा प्रकारचे दावे करणारा आणि स्वप्न दाखवणारा व्यक्ती नेटवर्क मार्केटिंग करणारा असतो, हा इतिहास आहे..हे व्हायरल झालेले रवी शर्मादेखील नेटवर्क मार्केटिंगचे खिलाडी आहेत. 'तो मी नव्हेच'मधल्या लखोबा लोखंडेसारखे हे आपले रुपं बदलत असतात. पण हे महाशय दिवसातून अनेकदा निरनिराळ्या भूमिकांमध्ये जातात. ते कधी स्टार पर्ल होतात तर कधी एमरल्ड तर कधी स्टार एमरल्ड.. रात्रीपर्यंत 'सफायर' झालेले असतात..Crop Insurance Scam : विमा कंपनीचा शेतकऱ्यांवर अन्याय; 15 हजार 200 रुपयांच्या हप्त्याला फक्त 5994 रुपये भरपाई.रवी शर्माचे दावेव्हायरल झालेला रवी शर्मा दावा करतात की, माझं मंथली टर्नओव्हर ३०० कोटी रुपये आहे. ३० तारखेला बिझनेस क्लोज होतो. एक तारखेच्या सकाळी सात वाजता मी स्टार पर्ल होतो, दहा वाजता एमरल्ड होतो आणि साडेअकरा वाजता स्टार एमरल्ड होतो. एवढंच नाही तर दुपारी २ वाजता रुबी होतो, पुन्हा सायंकाळी ४ वाजता स्टार रुबी बनतो. रात्रीचे ९ ते १० वाजता सफायर बनतो. पुढच्या दिवशीच्या रात्रीपर्यंत स्टार सफायर होतो. हा माझ्या एका दिवसाचा बिझनेस आहे. अजून पूर्ण महिना बाकी आहे.. असे मोठमोठे दावे केल्याचा त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे..अखेर मृण्मयी देशपांडेच्या ‘मना’चे श्लोक' चित्रपटाचं नाव बदललं; आता 'या' नावाने येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला.कोण आहे रवी शर्मा?व्हायरल व्हिडीओमध्ये हा व्यक्ती आपलं नाव रवी शर्मा सांगत आहे. सोशल मीडियात लोकांनी शोध घेतल्यानंर कळलं की, हा व्यक्ती ज्या नेटवर्क मार्केटिंगबद्दल सांगतोय त्याच कंपनीशी त्यांचे वडीलही जोडलेले होते. या कंपनीमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या वेबसाईटवर रवी शर्मा नावाने एक आर्टिकल छापण्यात आलेलं आहे.त्यानुसार रवी शर्मा हे राजस्थानच्या जयपूर इथले आहेत. या आर्टिकलमध्ये दावा करण्यात आलाय की, तो करोडपती आहेत. वास्तवित ते श्रीमंत असतीलही, परंतु लोकांनी काळजी घेतली पाहिजे. कारण जो माणूस इतक्या मोठ्या टर्नओव्हरच्या गोष्टी करतो, महागड्या गाड्यांचं स्वप्न दाखवो, तो मोठमोठी स्वप्न दाखवून लोकांना नेटवर्क मार्केटिंगशी जोडत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.