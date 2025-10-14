Trending News

Ravi Sharma: शंभर कोटींचा टर्नओव्हर सांगणारे रवी शर्मा नेमके कोण? 6 लाखांची जीएसटी अन् रोल्स रॉयसचं स्वप्न

Who is Ravi Sharma? The Network Marketing Figure Claiming ₹100 Cr Turnover and Dreaming of a Rolls Royce: रवी शर्मा नावाच्या व्यक्तीचा व्हिडीओ सोशल मीडियात भलताच व्हायरल झाला आहे.
संतोष कानडे
नवी दिल्लीः महिन्याचा टर्नओव्हर शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, सहा लाख रुपये जीएसटी, अनेक महागड्या गाड्या अन् एका स्पीचसाठी २५ हजार रुपये फी; हे दावे आहेत व्हायरल रवी शर्मांचे. इतकं सगळं कमावल्याचा दावा करणाऱ्या रवी शर्मा यांचे आणखी काही स्वप्न आहेत. म्हणे त्यांना अजून एक रोल्स रॉयस गाडी खरेदी करायची आहे. अशा प्रकारचे दावे करणारा आणि स्वप्न दाखवणारा व्यक्ती नेटवर्क मार्केटिंग करणारा असतो, हा इतिहास आहे.

