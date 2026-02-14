Trending News

Riteish Deshmukh ने शेअर केला वडीलांचा व्हिडिओ, शिवजयींतीवर काय म्हणाले होते विलासराव देशमुख?

Sandip Kapde
अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्यांचे बंधू धीरज देशमुख यांनी सोशल मीडियावर एक जुना व्हिडिओ शेअर करून महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण क्षण पुन्हा चर्चेत आणला आहे. हा व्हिडिओ त्यांचे वडील आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा असून, त्यात ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या तारखेबाबत घेतलेल्या क्रांतिकारी निर्णयाची माहिती देत आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेमध्ये उत्साह निर्माण करत आहे.

