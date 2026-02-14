Riteish Deshmukh ने शेअर केला वडीलांचा व्हिडिओ, शिवजयींतीवर काय म्हणाले होते विलासराव देशमुख?

अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्यांचे बंधू धीरज देशमुख यांनी सोशल मीडियावर एक जुना व्हिडिओ शेअर करून महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण क्षण पुन्हा चर्चेत आणला आहे. हा व्हिडिओ त्यांचे वडील आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा असून, त्यात ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या तारखेबाबत घेतलेल्या क्रांतिकारी निर्णयाची माहिती देत आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेमध्ये उत्साह निर्माण करत आहे..विलासराव देशमुख यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात घेतलेल्या या निर्णयाने महाराष्ट्रात शिवजयंती साजरी करण्याच्या पद्धतीत एकरूपता आणली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख निश्चित करण्यावर अनेक वर्षांपासून विवाद सुरू होते. विविध संशोधकांनी वेगवेगळ्या तारखांचा उल्लेख केला होता, ज्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, विलासरावांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात शिक्षणमंत्री म्हणून काम करणाऱ्या दिवंगत रामकृष्ण मोरे यांच्या सहकार्याने त्यांनी हा प्रश्न सोडवला. कॅबिनेटच्या बैठकीत चर्चा करून सरकारने अधिकृतपणे १९ फेब्रुवारी ही तारीख निवडली आणि त्या दिवशी जयंती साजरी करण्याचा आदेश जारी केला..Shivaji Maharaj Video: इतिहास जिवंत झाला! शिवराज्याभिषेकापासून रायगडच्या 3D मॅपिंगपर्यंत… 2025 मध्ये AI ने घडवलेले शिवरायांचे थरारक क्षण.शिवजयंतीला शासकीय सुट्टीया निर्णयामुळे महाराष्ट्रात शिवजयंतीला शासकीय सुट्टी मिळाली आणि जुन्नर येथील शिवनेरी किल्ल्यावर दरवर्षी मोठ्या उत्सवाचे आयोजन सुरू झाले. विलासरावांनी या व्हिडिओत व्यक्त केले की, हा निर्णय त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एक अभिमानास्पद घटना आहे. "सरकारच्या वतीने एकच तारीख निश्चित करून जयंती साजरी करणे हे आमचे धोरण राहिले," असे ते सांगतात. या निर्णयामुळे राज्यात शिवजयंतीच्या साजरीकरणात एकसंधता आली आणि विविध गटांमधील मतभेद कमी झाले..इतिहासातील घटनेची आठवणरितेश देशमुखांनी हा व्हिडिओ शेअर करताना लिहिले की, वडिलांच्या या कार्यामुळे त्यांना अभिमान वाटतो. धीरज देशमुखांनीही यात सहभाग घेतला असून, ते सध्या राजकीय क्षेत्रात सक्रिय आहेत. हा व्हिडिओ शेअर होण्यामागे शिवजयंतीच्या आगामी साजरीकरणाची पार्श्वभूमी आहे, ज्यामुळे जनतेला इतिहासातील या घटनेची आठवण होते. महाराष्ट्रात शिवजयंती ही एक मोठी सांस्कृतिक घटना मानली जाते..निर्णय आजही कायममात्र, सरकारने घेतलेला हा निर्णय आजही कायम असून, दरवर्षी १९ फेब्रुवारीला राज्यभरात उत्साहाने साजरा केला जातो. मुख्यमंत्री शिवनेरी किल्ल्यावर जाऊन उत्सवात सहभागी होतात.सध्या २०२६ च्या शिवजयंतीच्या तयारीत राज्य सरकार व्यस्त असून, शिवनेरी किल्ल्यावर विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना विलासरावांच्या योगदानाची आठवण झाली..Genelia: विलासराव देशमुखांच्या सुनेनं नॉनव्हेज का सोडलं? मुलाचा एक साधा प्रश्न अन् तिचं आयुष्य बदललं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.