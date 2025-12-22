Trending News

Video Viral: बेडवर झोपलेल्या रुग्णाला डॉक्टरने केली बेदम मारहाण; घटनेचं कारण आलं समोर

Shocking Video Doctor Assaults Patient at Shimla GMC Hospital: शिमला येथील डॉक्टरचा व्हिडीओ देशभर व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणी दोषी डॉक्टरवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
Social Media: सोशल मीडियात एक व्हिडीओ सोमवारी तुफान व्हायरल झाला. या व्हिडीओमध्ये एक डॉक्टर बेडवर झोपलेल्या रुग्णाला बेदम मारहाण करीत आहे. तर रुग्णदेखील त्या डॉक्टरला लाथा घालतोय. हा व्हिडीओ शिमला येथील इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजचा आहे. या डॉक्टरविरोधात रुग्णालय प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केलीय.

