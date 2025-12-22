Video Viral: बेडवर झोपलेल्या रुग्णाला डॉक्टरने केली बेदम मारहाण; घटनेचं कारण आलं समोर

Social Media: सोशल मीडियात एक व्हिडीओ सोमवारी तुफान व्हायरल झाला. या व्हिडीओमध्ये एक डॉक्टर बेडवर झोपलेल्या रुग्णाला बेदम मारहाण करीत आहे. तर रुग्णदेखील त्या डॉक्टरला लाथा घालतोय. हा व्हिडीओ शिमला येथील इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजचा आहे. या डॉक्टरविरोधात रुग्णालय प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केलीय..मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयात दाखल झालेले रुग्ण अर्जून पंवार यांना एंडोस्कोपी करायची होती. प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वीच त्यांना श्वास घेण्यासाठी अडचण येऊ लागली. त्यामुळे ते दुसऱ्या वार्डात जाऊन बेडवर आराम करु लागले. याचवेळी तिथे डॉक्टर पोहोचले आणि चुकीची भाषा वापरली. त्यामुळे चिडलेले रुग्ण आणि डॉक्टरांमध्ये वाद झाला..Cricket Retirement: ३९० हून अधिक विकेट्स अन् २७०० धावा करणाऱ्या भारतीय खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा! १४ वर्षांनंतर केलं अलविदा.डॉक्टरंनी रुग्णाला बुक्क्यांनी मारायला सुरुवात केली. तोंडावर, पोटावर बेदम मारहाण केली. रुग्णदेखील प्रतिकार करत डॉक्टरला लाथांनी मारत होते. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियात तुफान व्हायरल झाला. गोंधळ उडाल्यानंतर रुग्णालयातील लोक तिथे पोहोचले. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..आरोपी डॉक्टरला तातडीने निलंबित करण्यात आलेलं आहे. यापूर्वीदेखील अशा घटना रुग्णालयात घडल्या असल्याचं रुग्णाच्या नातेवाईकांनी सांगितलं. या प्रकरणी पोलिसातही तक्रार देण्यात आलेली आहे. रुग्णालय प्रशासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत केली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर डॉक्टरवर कारवाई होईल..Navi Mumbai jewellery Shop Robbery video : बुरखा घालून आले अन् बंदूक दाखवत भरदिवसा 'ज्वेलरी शॉप' लुटून निघूनही गेले!.वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राहुल राव यांनी सांगितलं की, डॉक्टरविरोधात एफआयआर दाखल झाला आहे. या घटनेत रुग्णाच्या नाकावर गंभीर इजा झाली आहे. दरम्यान, डॉक्टरने रुग्णाला अरेतुरे केल्याने ही घटना घडल्याचं सांगितलं जातंय. पीडित रुग्ण शिमला जिल्ह्यातल्या नेरवा इथले आहेत. आरोपी डॉक्टरवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.