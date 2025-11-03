Viral Video: थरकाप उडवणारा व्हिडिओ! रिल शूट करताना कपल्सचा भीषण अपघात, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video: आजकाल सोशल मिडियावर फेमस होण्यासाठी अनेकजण रिल्सची मदत घेतात. दिवसेंदिवस याची क्रेझ वाढत चालली आहे. काही सेंकदाच्या रिल्ससाठी लोक जीव धोक्यात टाकतात हे पाहून आश्चर्यच वाटते. सध्या असाच एक कपलचा रिल व्हायरल होत आहे ज्यात त्यांचा मित्रासह अपघात झालेला दिसत आहे..व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ Against hate या एक्स अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले की, 'एक मुलगा आणि एक मुलगी त्यांच्या बाईकवर स्टंट करत असताना रील बनवत होते - पण एका क्षणी तोल गेल्याने त्यांचे आयुष्य बदलले. बाईक घसरली, त्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले आणि मागून येणाऱ्या दुसऱ्या बाईकलाही धडक बसली. विचार करा... काही सेकंदांच्या रीलसाठी तुमचे खरे आयुष्य धोक्यात घालणे योग्य आहे का? स्टंट चित्रपट आणि प्रोफेशनल्ससाठी असतात, रस्त्यांसाठी नाहीत. तुमचे कुटुंब, तुमचे मित्र - प्रत्येकजण तुमच्या एका चुकीची किंमत आयुष्यभर चुकवतो."यात दिसत आहे की एक कपल दुचाकीवर स्टंट करत असताना गाडी स्लीप होते. त्यामागे गाडीवर असलेले मित्र देखील खाली पडतात. हा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ पाहून तुमच्याही अंगावर काटाच येईल..हा व्हिडिओ एका हायवेवर शुट करण्यात आला आहे. व्हिडिओत आपण पाहू शकतो की बाइक खुप वेगाने चालवत आहे. हे दृष्य कुठले आहे अद्याप समजलेले नाही..नेटकऱ्यांची प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ पाहून अनेक नेटकऱ्यांना संताप व्यक्त केला आहे. एकाने कमेंट केली की रिलसाठी जीव धोक्यात टाकणे योग्य नाही, तर दुसऱ्याने लिहिले तुमच्या चुकीची किंमत कुटूंबाला मोजावी लागते. या व्हिडिओवर २९७ व्ह्युज मिळाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.