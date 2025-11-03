Trending News

Viral Video: थरकाप उडवणारा व्हिडिओ! रिल शूट करताना कपल्सचा भीषण अपघात, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होण्यासाठी अनेकजण स्टंटबाजी करताना करताना दिसतात. पण स्टंटबाजी करणे अनेकांसाठी जीवघेणे ठरते. सध्या असाच एक कपलचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
Viral Video: आजकाल सोशल मिडियावर फेमस होण्यासाठी अनेकजण रिल्सची मदत घेतात. दिवसेंदिवस याची क्रेझ वाढत चालली आहे. काही सेंकदाच्या रिल्ससाठी लोक जीव धोक्यात टाकतात हे पाहून आश्चर्यच वाटते. सध्या असाच एक कपलचा रिल व्हायरल होत आहे ज्यात त्यांचा मित्रासह अपघात झालेला दिसत आहे.

