Shrirampur Accident: श्रीरामपूरमध्ये थरार! डंपरखाली चिरडली जाणार होती तरुणी, क्षणात बंपर पकडून वाचवला जीव; CCTV व्हिडीओ व्हायरल!

श्रीरामपूर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे वाळूच्या डंपरची दुचाकीला धडक बसल्याने भीषण अपघाताची घटना घडली. मात्र, प्रसंगावधान राखत दुचाकीवरील तरुणीने डंपरच्या पुढील बंपरला पकडल्यामुळे ती अवजड वाहनाखाली चिरडण्यापासून थोडक्यात बचावली. सकाळी सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून, त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..क्षणात घेतलेल्या निर्णयामुळे अनर्थ टळलासमोर आलेल्या सीसीटीव्ही दृश्यांमध्ये दुचाकीवरून जाणाऱ्या तरुणीला वाळूच्या डंपरची धडक बसल्याचे दिसते. धडक बसल्यानंतर अवजड वाहनाखाली जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. मात्र, क्षणाचाही विलंब न करता तरुणीने डंपरच्या पुढील बंपरला पकडले. तिच्या या तत्पर प्रतिक्रियेमुळे ती डंपरच्या चाकाखाली येण्यापासून बचावली आणि संभाव्य जीवघेणा अपघात टळला..Virar Fire: सकाळच्या शांततेत आगीचा थरार! विरारमधील दुकानांना मोठी आग; ७ ते ८ गाळ्यांचं नुकसान; Video Viral.या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेषतः वाळू वाहतूक करणारे डंपर आणि इतर अवजड वाहनांच्या शेजारून प्रवास करताना दुचाकीस्वारांना किती धोका असू शकतो, हे या दृश्यांतून दिसून येते..अवजड वाहनांजवळून प्रवास करताना सावधगिरी आवश्यकअशा प्रकारचे अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यावर वाहन चालवताना सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे. अवजड वाहनचालकांनी आजूबाजूने जाणाऱ्या दुचाकी आणि लहान वाहनांकडे विशेष लक्ष देणे, सुरक्षित अंतर राखणे आणि वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे..दुचाकीस्वारांनीही डंपर किंवा अन्य अवजड वाहनांच्या अगदी पुढे अथवा बाजूला वाहन चालवणे टाळावे. अशा वाहनांपासून पुरेसे अंतर ठेवणे आणि सभोवतालच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे..Teacher Viral Video: मस्ती भोवली! विद्यार्थ्याच्या डोक्याला बनवले 'तबला'; व्हिडिओ व्हायरल होताच शिक्षकावर कारवाईचा हातोडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.