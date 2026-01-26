Viral Video: ''रोज दारु पितोस.. दारु पिऊनच गाडी चालवली असणार'', जखमी बॉयफ्रेंडच्या आईसमोरच गर्लफ्रेंडचा पारा चढला

Social Media: सोशल मीडियात एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात एक प्रेयसी आपल्या प्रियकरावर संताप व्यक्त करतेय. तिच्या बॉयफ्रेंडचा अपघात झालेला असतो पण तिला दोन दिवसांपासून माहितीच नसतं. ना फोन, ना मेसेज.. त्यामुळे चिडलेली प्रेयसी थेट रुग्णालयात पोहोचते आणि प्रियकराच्या आईसमोरच त्याचे वाभाडे काढते. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे..व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसतंय की, चिडलेली ती प्रेयसी रुग्णालयात आलेली आहे. बेडवर तिचा प्रियकर बसलेला दिसतोय. तर बाजूला त्याची आई उभी आहे. आल्या आल्यात ती त्याला म्हणते, दोन दिवस झाले.. कॉल नाही, मेसेज नाही.. तुझ्याशिवाय मी जेवलेही नाही... निदान फोनतरी करायचा.हे सगळं बघून त्याची आई पुरती गोंधळून जाते. तर तो प्रियकरही घरच्यांसमोर पुरता अवघडून गेलेला दिसतोय. कुणाला काय बोलावं, कळत नव्हतं. हिच्या तोंडाचा पट्टा मात्र सुरुच. त्याच्या आईकडे बघून ती एकदाच 'हॅलो आंटी' असं म्हणते. तिच्यासोबत त्यांचा एक कॉमन फ्रेंडही असतो..एक- दोन नाही तर तब्बल 200 वर्षांनी बनतोय त्रिग्रही राजयोग ! येत्या 6 दिवसांत तीन राशींना येणार सोन्याचे दिवस.चिडलेली त्याची ती गर्लफ्रेंड म्हणते, ''मी आता डिस्चार्जपर्यंत इथेच थांबून राहणार आणि तुझ्यावर लक्ष देणार. . तुला मी पाहिजे नाही का? माझ्याशिवाय तू जेवत नाहीस आणि तुझ्याशिवाय मी जेवत नाही. तू नक्कीच दारू पिऊन गाडी चालवली असणार.. रोज पितोस.. त्या दिवशीही दारु पिऊन असशील.'' हे सगळे ऐकून त्या तिच्या बॉयफ्रेंडचं तोंड बघण्यासारखं झालं होतं..Fire News: भीषण आग! सुक्या अन्न गोदामात अग्नितांडव; ७ जणांचा मृत्यू, २० कामगार बेपत्ता, घटनेनं खळबळ.जखमी प्रियकराची अवस्था बघून काळजी करणाऱ्या आणि तेवढंच प्रेम करणाऱ्या या प्रेयसीचा अवतार बघून नेटकरी चांगलेच चक्राऊन गेले. सोशल मीडियात हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. दोन दिवसांचा दुरावा सहन न झालेली ही कथा मोठ्या प्रमाणार शेअर केली जातेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.