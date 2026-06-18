Viral Video: ''सगळ्यांना पप्पा आहेत.. मम्मी म्हणत होती दारु पिऊ नका, पण तुम्ही ऐकलं नाही'', वडिलांच्या फोटोसमोर चिमुकलीची नाराजी

Social Media Trending: एका चिमुकल्या मुलीचा हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओमध्ये ती तिच्या वडिलांवर राग व्यक्त करतेय. वडिलांच्या फोटोसमोर उभी राहून तुम्ही दारु पिलात आणि गेलात, असं म्हणत मम्मीचं का ऐकलं नाही.. अशी तक्रार बोलून दाखवतेय. या व्हिडीओमुळे अनेकांचे डोळे अक्षरशः पानावले..वडिलांच्या फोटोकडे पाहत ती चिमुरडी आपल्या निष्पाप आवाजात विचारते, "मम्मी तुम्हाला दारू पिऊ नका म्हणून नेहमी रागवायची ना, मग तुम्ही का पिली?" एवढ्यावरच न थांबता ती पुढे म्हणते, "बघा, आज सगळ्यांचे पप्पा सोबत आहेत, पण तुम्ही दारू पिऊन आम्हाला सोडून निघून गेलात." मुलीच्या या शब्दांमध्ये वडिलांना गमावल्याचे दुःख तर आहेच, पण सोबतच एक लहानगी, हताश तक्रारही दडलेली आहे. तिचे हे शब्द थेट लोकांच्या काळजाला भिडत आहेत..Truck Accident : दिल्ली-मुंबई ‘एक्स्प्रेस-वे’वर पुलावरून ट्रक कोसळला; जळगावचे दोन तरुण ठार.व्हिडिओमध्ये ती लहान मुलगी पुन्हा-पुन्हा तिच्या वडिलांच्या फोटोला स्पर्श करते आणि जणू काही ते जिवंत असल्यासारखे त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करते. एवढ्या लहान वयात वडिलांचे छत्र हरवणे हे कोणत्याही मुलासाठी न पचणारे दुःख असते. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेक युजर्सनी म्हटले आहे की, हा व्हिडिओ पाहून त्यांचे अश्रू अनावर झाले..Free Trade Deal: मोठी आर्थिक घडामोड! व्हिस्की, लक्झरी कारसह अनेक वस्तू होणार; ग्राहकांना दिलासा मिळणार, पण कधीपासून?.काही नेटकऱ्यांनी या घटनेवरुन व्यसनाच्या दुष्परिणामांचे वास्तव अधोरेखित केले. एक चुकीची सवय संपूर्ण हसतंखेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त करू शकते. हा व्हिडिओ केवळ एका कुटुंबाचे दुःख दाखवत नाही, तर समाजाला एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश देतो. कोणत्याही व्यक्तीच्या व्यसनाचा फटका फक्त त्या व्यक्तीला बसत नाही, तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब आणि विशेषतः लहान मुले आयुष्यभरासाठी होरपळून निघतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.