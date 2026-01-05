Video: हिंदू मंदिर लुटून मुस्लिम शहर उभं राहिलं! सोमनाथ मंदिराच्या लुटीला झाले एक हजार वर्षे; गझनीने नेमकं काय केलं होतं?

Somnath Temple: एक हिंदू मंदिर लुटून अफगाणिस्तानातलं गझनी शहर एवढं श्रीमंत झालं की जागतिक स्तरावरचं एक श्रीमंतीचं केंद्र बनलं. महमूद गझनीने १०२५-२६ मध्ये म्हणजे एक हजार वर्षांपूर्वी सोमनाथ मंदिरात विध्वंस करुन हजारो किलो सोनं लुटून नेलं.. हजारो लोक मृत्यूमुखी पडले. त्यानंतरही सोमनाथ मंदिर अनेक आक्रमकांनी लुटलं. परंतु मंदिर पुन्हा-पुन्हा उभं राहिलं. यंदा सोमनाथ मंदिरावरील गझनीच्या आक्रमणाला एक हजार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त आयोजित स्वाभिमान पर्व कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत..कोण होता महमूद गझनी?महमूद गझनीचा जन्म 971 साली झाला. त्याने भारतावर तब्बल १७ आक्रमणं केली. सर्वात मोठं आक्रमण हे सोमनाथ मंदिरावरचं होतं. गझनीचे वडील सबुक्तगीन हे एक तुर्की गुलाम होते. अलप्तगीन नावाच्या सामर्थ्यशाली तुर्की शासकाने त्यांना दत्तक घेतलं आणि उत्तराधिकारी बनवलं. सबुक्तगीनने गझनवी साम्राज्याची पायाभरणी केली आणि त्याच साम्राज्याचा सम्राट झाला महमूद गझनी. अफगाणिस्तान, इराणचा काही भाग, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान आणि उत्तर भारत एवढा भाग गझनीने आपल्या गझनवी साम्राज्यात आणला होता. १०००–१०३० मध्ये त्याचं साम्राज्य जगातल्या इस्लामिक साम्राज्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचं होतं..कसं होतं गझनी शहर?अकराव्या शतकात अफगाणिस्तानातलं गझनी शहर अत्यंत बकाल होतं. शहर नव्हे, केवळ मोक्याचं लष्करी ठिकाण होतं. तिथे शेतीसाठी सुपीक जमीन नव्हती, परिसर खडकाळ आणि दुर्गम होता. मातीचीच घरं, मातीच्याच मशिदी आणि मातीचेच किल्ले होते. थोड्याफार व्यापारावर इथले लोक उपजीविका भागवायचे.सोमनाथ मंदिर किती श्रीमंत होतं?गझनी शहराचं रुपांतर एका जागतिक महानगरात झालं? आणि त्याला कारण ठरली सोमनाथ मंदिराची लूट. साल होतं १०२५-२६. गझनीचं भारतावरचं जवळजवळ शेवटचंच आक्रमण होतं. गुजरातमधलं सोमनाथ मंदिर हे त्याकाळी जगभरात प्रसिद्ध होतं ते अफाट संपत्तीसाठी. मंदिराचं मुख्य गर्भगृह पूर्णपणे हिरे आणि रत्नांनी जडवलेलं होतं. घंटा बांधण्यासाठी मंदिराच्या छताला ५ ते ७ हजार किलो वजनाची सोन्याची साखळी होती. मंदिरात असलेल्या ५६ खांबांना सोन्याचा मुलामा देऊ नवरत्ने जडवलेली होती. एवढंच नाही तर मंदिरांच्या भितींमध्ये मौल्यवान दगडं रचलेली होती, मंदिराचा दैनंदित खर्च आणि देखभालीसाठी १० हजार गावं दान देण्यात आलेली होती. पूजापाठ करण्यासाठी एक हजार ब्राह्मण, ३०० हून अधिक संगीतकार आणि नर्तक कायमस्वरुपी वास्तव्यात असत. अल-बिरुनी हा इतिहासकार गझनीसोबत भारतात आला होता. त्याच्या किताब-उल-हिंद या पुस्तकात त्याने सोमनाथ मंदिराच्या संपत्तीचं वर्णन केलेलं आहे..सोमनाथ मंदिर कसं लुटलं?एवढी संपत्ती गझनीने यापूर्वी कधीच बघितली नव्हती. येतानाच वाटेत दिसेल ते उध्वस्त करीत तो निघाला होता. मंदिराच्या बाजूने काही राजे आणि भाविक उभे होते. भयंकर युद्ध पेटलं आणि सोमनाथाच्या रक्षणासाठी ५० हजार भाविकांनी प्राणांची आहुती दिली, अशा काही नोंदी आहेत. तब्बल तीन दिवस हे युद्ध चाललं. गझनी जिंकला कारण त्याचं युद्धतंत्र अत्याधुनिक होतं. लूट एवढी होती की, ८०० उंट आणि शेकडो हत्तींवरुन ती गझनीत नेली गेली. त्याकाळी या लुटीची किंमत २० दशलक्ष दिनारपेक्षा जास्त होती, असं सांगितलं जातं. इतिहासकार इब्न अल-अथिर याने कामिल-उत-तवारीख या पुस्तकात सोमनाथ मंदिराच्या लुटीबद्दल आणि सोन्याच्या साखळीबद्दल आणि ५० हजार हिंदूंच्या बलिदानाबद्दल विस्तृत लिहिलेलं आहे..सोमनाथ मंदिराची लूट आणि गझनीचा कायापालटसोमनाथ मंदिराच्या लुटीमध्ये मिळालेलं सोनं, हिरे, मोती आणि चांदीचा वापर करुन गझनी शहरात अनेक इमारती उभ्या राहिल्या. महमूद गझनीने एक भव्य मशीद बांधली. या मशिदीच्या बांधकामामध्ये भारतातून लुटलेले मौल्यवन दगड आणि संगमरवराचा वापर केला गेल्याचं काही इतिहासकारांचं म्हणणं आहे. मध्ययुगीन इतिहासकार मुहम्मद कासिम फिरिश्ता याने 'अरुस-उल-फलक' लुटीच्या पैशातून मशीद, ग्रंथालय आणि इतर बांधकामे केल्याचं लिहिलेलं आहे..संग्रहालय ग्रंथालय...विशेष म्हणजे महमूदने गझनी शहरात भव्य संग्रहालय आणि ग्रंथालय उभं केलं. बंद-ए-सुलतानसारखे मोठे धरणांचे प्रकल्प याच पैशांतून उभारले. कित्येक विहिरी, कालवे आणि शिक्षणासाठी मदरसे उभे केले. याच लुटलेल्या संपत्तीतूनच गझनीने अत्यंत शक्तिशाली आणि कायमस्वरुपीचं सैन्य उभं केलं. त्यातून त्याने इराण, खोरासान, सेलजुक या राज्यांशी युद्ध केले. अर्थात गझनीने भारतावर लहान-मोठे १७ हल्ले केले होते, त्यातून आलेल्या संपत्तीचा त्याने असा विनियोग केला. ब्रिटीश इतिहासकार स्टॅन्ली लेन-पूल याच्या Medieval India या पुस्तकांच्या मालिकेत गझनी शहराच्या वैभवाबद्दल आणि इमारतींबद्दल लिहिलेलं आहे..गझनीने केलेली लूट आजच्या हिशोबाने किती?२० दशलक्ष दिनार म्हणजे २ कोटी दिनार याचा आजच्या रुपयांमध्ये हिशोब लावणं तसं अवघड आहे. पण त्या काळातला एक दिनाराचं मूल्य साधारण ४.२५ ग्रॅम इतकं होतं. म्हणजे २० दशलक्ष दिनारांचं सोन्यात मूल्य मोजायचं झाल्यास.. ८५ हजार किलो सोनं म्हणजे ८५ टन सोनं. सोन्याचा आजचा भाव केवळ १ लाख रुपये प्रतितोळा धरला तर त्या लुटीची किंमत ८५ हजार कोटी इतकी होईल. अर्थात सोन्याचे भाव खूप जास्त वाढलेले आहेत आणि करन्सीचं मूल्य तसं फार कमीय. पण गझनीने फक्त सोनंच लुटलं नव्हतं हिरे, मोती आणि वेगवेगळी रत्नदेखील लुटली, ते वेगळंच.पर्शियन ऐतिहासिक स्रोतांमध्ये २० दशलक्ष (२ कोटी) दिनारच्या लुटीचा आकडा दिलेला आहे. तसेच के. एम. मुन्शी: 'Somnath: The Shrine Eternal' या पुस्तकात त्यांनी लूट आणि मंदिराला पुनर्वैभव कसं प्राप्त झालं, यावर ग्रंथ लिहिला आहे..मूर्तीभंजक असल्याची प्रतिमागझनीने स्वतःची प्रतिमा बुत-शिकन म्हणजे मूर्तीभंजक अशी निर्माण केली होती. सोमनाथ मंदिरावरील त्याच्या मोहिमेमुळे त्यावेळच्या खलिफाने गझनीला सुलतान पदवी दिली. अशी पदवी लावणारा गझनी हा इतिहासातला पहिला शासक मानला गेला. त्याने सक्तीने धर्मांतरंदेखील केली आणि मंदिरांमध्ये विध्वंस घडवला. याच घटनेला यंदा २०२६ मध्ये एक हजार वर्ष पूर्ण होतंय. इतिहासाने गझनीला एक लुटारू, क्रूर म्हणून लक्षात ठेवलं तर सोमनाथ मंदिर मात्र पुन्हा त्यात श्रद्धेने उभं राहिलं.हमदुल्ला मुस्तौफी या इतिहासकाराने तारीख-इ-गुझिदा यामध्ये गझनीला मिळालेल्या पदव्यांबद्दल आणि त्याच्या त्याकाळी निर्माण झालेल्या प्रतिमेबद्दल लिहून ठेवलेलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.