Video: हिंदू मंदिर लुटून मुस्लिम शहर उभं राहिलं! सोमनाथ मंदिराच्या लुटीला झाले एक हजार वर्षे; गझनीने नेमकं काय केलं होतं?

1000 Years Since the Invasion That Transformed Afghanistan’s Ghazni into a Global Metropolis: महमूद गझनीने सोमनाथ मंदिरावर केलेलं आक्रमण आणि लूट, या घटनेला एक हजार वर्षे पूर्ण होत आहेत.
संतोष कानडे
Somnath Temple: एक हिंदू मंदिर लुटून अफगाणिस्तानातलं गझनी शहर एवढं श्रीमंत झालं की जागतिक स्तरावरचं एक श्रीमंतीचं केंद्र बनलं. महमूद गझनीने १०२५-२६ मध्ये म्हणजे एक हजार वर्षांपूर्वी सोमनाथ मंदिरात विध्वंस करुन हजारो किलो सोनं लुटून नेलं.. हजारो लोक मृत्यूमुखी पडले. त्यानंतरही सोमनाथ मंदिर अनेक आक्रमकांनी लुटलं. परंतु मंदिर पुन्हा-पुन्हा उभं राहिलं. यंदा सोमनाथ मंदिरावरील गझनीच्या आक्रमणाला एक हजार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त आयोजित स्वाभिमान पर्व कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत.

