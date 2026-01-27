Viral Video: प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राचा चित्ररथ पाहून अमित शहांच्या पत्नीने काय केलं असंकाही की, तुम्हीही कौतुक कराल

Republic Day 2026: काल भारताचा ७७वा प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला. दरवर्षी प्रमाणेच काल कर्तव्यपथावर वेगवेगळ्या राज्याचे आणि मंत्रालयांचे चित्ररथ सहभागी झाले होते. याच परेडमध्ये महाराष्ट्राचा चित्ररथ देखील सहभागी झाला होता. गणपतीची थीम असलेल्या या चित्ररथामधून महाराष्ट्रातील गणेशोत्सवाचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं होतं. गणपतीची सुंदर मूर्ती या रथावर दिसत होती. तर गणेशोस्तवासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या गणेश मूर्तींबरोबरच अष्टविनायक या रथामधून दाखवण्यात आले होते. या चित्ररथाची सध्या सगळीकडेच चर्चा असतानाच दुसरीकडे चर्चा आहे ती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या पत्नीने हा चित्ररथ पाहिल्यानंतर केलेल्या कृतीची. .महाराष्ट्राचा चित्ररथप्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कर्तव्यपथावरील परेडमध्ये महाराष्ट्राचा चित्ररथ सहभागी झाला होता. या चित्ररथाच्या पुढील भागात एक महिला पारंपरिक पोशाखात ढोल वाजवताना दिसते. या कलाकृतीतून महाराष्ट्रातील सणांच्या उत्साहाचे दर्शन घडवले आहे. चित्ररथाच्या मध्यभागी एक मूर्तिकार शाडूच्या मातीपासून गणेशमूर्ती तयार करताना आणि एक भक्त गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी डोक्यावर घेऊन जाताना दाखवला आहे. चित्ररथाच्या शेवटच्या भागात अष्टविनायकाच्या मंदिरांच्या प्रतिकृती साकारण्यात आल्या आहेत. चित्ररथाच्या दोन्ही बाजूंना पारंपरिक पोशाखातील महिला आणि पुरुषांचे लेझीम पथक आणि ढोल-ताशांचा गजर होता, ज्यामुळे कर्तव्यपथावर 'गणपती बाप्पा मोरया'चा जयघोष घुमला..अमित शहांच्या पत्नीने काय प्रतिक्रिया दिली?कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा चित्ररथ समोर येताच प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पत्नी कांचन गडकरी उठून उभ्या राहिल्या आणि टाळ्यांच्या माध्यमातून आपला आनंद व्यक्त केला. पण त्यावेळी लक्ष वेधलं ते त्यांच्या शेजारी बसलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पत्नी सोनल शाह यांनी. त्यादेखील जागेवर उभे राहून टाळ्या वाजवताना दिसल्या. या दोघींनी एकमेकींशी चित्ररथाबद्दल काहीतरी बोलणं देखील केलं आणि पुन्हा टाळ्या वाजवल्या. त्यामुळे अमित शाह यांच्या पत्नीने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला दिलेला प्रतिसाद सगळीकडे चर्चेचा विषय बनला आहे. .अमित शाहांच्या पत्नीचं महाराष्ट्र कनेक्शन अमित शाह यांच्या पत्नी सोनल शाह मूळच्या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यांचा जन्म कोल्हापूरमध्ये झाला. त्यांनी राजकुमारी पद्माराजे गर्ल्स हायस्कूल, कोल्हापूरमध्ये शिक्षण घेतले आणि न्यू एज्युकेशन सोसायटीच्या एस. एम. लोहिया शाळेत दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले.सोशल मीडियावर सोनल शाह यांनी महाराष्ट्राच्या चित्ररथासाठी उठून टाळ्या वाजवल्याचं कौतुक होत आहे. फेसबुकवर वैदही दिक्षित सावंत यांनी लिहिलंय, "अमित शाहांना अजूनही कोल्हापुराशी नाळ जोडली आहे. सोनल शाह यांनी गुजरात आणि महाराष्ट्राचा चित्ररथ पाहून खूप आनंद घेतला. कांचन गडकरी यांचा आनंद नेहमीच दिसतो," असं त्यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.