Viral Video: आईच्या कुशीत मस्ती करणारे वाघाचे बछडे; ताडोबाच्या जंगलातील मायेचा सुंदर क्षण कॅमेऱ्यात कैद

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघिणीचा तिच्या बछड्यांसोबतचा एक मनमोहक क्षण कॅमेऱ्यात टिपण्यात आला आहे. कारवा जंगलात सफारीदरम्यान वन्यजीव छायाचित्रकार जतिन पटेल यांनी हे दृश्य आपल्या कॅमेऱ्यात अचूकपणे कैद केले. वाघिणीचा प्रेमळ अंदाज, बछड्यांची धमाल आणि त्यांच्यात सुरू असलेली खेळकर मस्ती सध्या वन्यजीवप्रेमींचे लक्ष वेधून घेत आहे. या छायाचित्रांचे आणि दृश्यांचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.बछड्यांच्या खोड्या अन् आईची मायाताडोबाच्या जंगलात सफारीसाठी गेलेल्या पर्यटकांना वन्यजीवांच्या जीवनातील हा सुंदर क्षण पाहण्याची संधी मिळाली. या दृश्यांमध्ये वाघिणीचे बछडे एकमेकांवर झेपावताना, एकमेकांच्या खोड्या काढताना आणि खेळण्यात रममाण झाल्याचे दिसते. त्यांच्या या धमाल मस्तीमध्ये आई वाघीणही सहभागी झालेली पाहायला मिळते.बछड्यांच्या खेळकर हालचाली सुरू असताना वाघीण त्यांच्याकडे लक्ष ठेवून आहे. ती कधी त्यांना प्रेमाने गोंजारते, तर कधी हलकीशी चपराक देऊन त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न करते. बछड्यांसोबतचा तिचा हा वावर आईच्या मायेची आणि त्यांच्या कौटुंबिक नात्याची झलक दाखवणारा ठरला आहे..Ankita Sharma: साडी नेसून AK-47 मधून सलग ९ राऊंड फायर; IPS अंकिता शर्मांचा Video Viral, माजी लष्कर अधिकारी का भडकले? .वन्यजीव छायाचित्रकाराच्या कॅमेऱ्यात सुंदर क्षणवन्यजीव छायाचित्रकार जतिन पटेल यांनी कारवा जंगलातील हा प्रसंग आपल्या कॅमेऱ्यात टिपला. जंगलात सामान्यतः सावध आणि शिकारीच्या पवित्र्यात दिसणाऱ्या वाघिणीचे बछड्यांसोबतचे खेळकर रूप या दृश्यांमधून पाहायला मिळते. बछड्यांची निरागस धावपळ आणि आई वाघिणीचा प्रेमळ वावर यामुळे हा क्षण विशेष ठरला आहे..ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील या दृश्यांनी जंगलातील वन्यजीवांच्या जीवनाची वेगळी बाजू समोर आणली आहे. वन्यजीवप्रेमींसाठी हा अनुभव आकर्षणाचा विषय ठरत असून, छायाचित्रकाराने टिपलेल्या या क्षणांची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा केली जात आहे..ताडोबाच्या कारवा जंगलातील वाघिणीची बछड्यांसोबतची ही अनोखी मस्ती पर्यटक आणि वन्यजीवप्रेमींच्या विशेष पसंतीस उतरली आहे. जंगलातील या सुंदर क्षणांमुळे वाघांच्या कौटुंबिक जीवनाची मनमोहक झलक अनुभवायला मिळत आहे..लाँच होण्याआधी मर्सिडिजच्या इलेक्ट्रिक कारचा अपघात, 'पॅरिस मोटार शो' मध्ये मुलांनी अचानक सुरू केली अन्... Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.