Viral News : अजबच ! नवरी एकच अन् नवरदेव दोन, कुठं पार पडलं अनोखं लग्न ? सोशल मीडियावर होतेय चर्चा

Thailand Woman Marries two Men : लग्नाच्या सिझनमध्ये तुम्ही कदाचित अनेक लग्न समारंभांना उपस्थित राहिला असाल.तुम्ही कदाचित वधू-वरांना आशीर्वाद आणि शुभेच्छा दिल्या असतील. पण तुम्ही कल्पना करू शकता का की तुम्ही अशा लग्नाला लग्नाला उपस्थित आहात ज्यात वधू एकच अन् वर मात्र दोन आहेत? तुम्हाला ही कल्पना हास्यास्पद वाटेल पण असं लग्न प्रत्यक्षात पार पडलं आहे. एका महिलने दोन तरुणांशी एकाच मंडपात लग्न केले आहे. आता हे लग्न इंटरनेटवर चांगलेच व्हायरल झाले आहे. .ही घटना थायलंडमधील आहे. ३७ वर्षीय थाई महिलेने एकाच समारंभात दोन ऑस्ट्रियन पुरुषांशी लग्न केले. या लग्नामुळे खळबळ उडाली आहे. या महिलेचे नाव दुआंगदुआन आहे, ती गायिका आणि गीतकार आहे. लग्न साधे आणि पारंपारिक होते, ज्यामध्ये जवळचे नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित होते. याचे इंटरनेटवर फोटो व्हायरल होत आहेत..वृत्तानुसार, ती पहिल्यांदा पटाया येथे निवृत्त ऑस्ट्रियन पोलिस अधिकारी रोमनशी भेटली. कालांतराने, त्यांचे नाते अधिक घट्ट झाले आणि ते सुमारे पाच वर्षे एकत्र राहिले. त्यानंतर, ती मॅकी नावाच्या एका तरुणाला भेटली आणि ते दोघेही प्रेमात पडले. डुआंगडुआन ने सांगितले की तिने हे नवीन नाते कधीही लपवले नाही किंवा कोणताही घाईघाईचा निर्णय घेतला नाही. लग्नापूर्वी तिघांनीही त्यांच्या भविष्याबद्दल आणि अपेक्षा उघडपणे चर्चा केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, ती पहिल्यांदा पटाया येथे निवृत्त ऑस्ट्रियन पोलिस अधिकारी रोमनशी भेटली. कालांतराने त्यांचे नाते अधिक घट्ट झाले आणि ते सुमारे पाच वर्षे एकत्र राहिले. त्यानंतर तिची भेट मॅकी नावाच्या एका तरुणाशी झाली आणि ते दोघेही प्रेमात पडले. डुआंगडुआन म्हणतात की त्यांनी हे नवीन नाते कधीही लपवले नाही किंवा कोणताही घाईघाईचा निर्णय घेतला नाही. लग्नापूर्वी तिघांनीही त्यांच्या भविष्याबद्दल आणि आशांबद्दल उघडपणे बोलले..डुआंगडुआनने लग्नापूर्वी तिच्या आई-वडिलांचा आणि मुलांचा सल्लाही घेतला. पहिल्या लग्नापासून तिला तीन मुली आणि दोन नातवंडे आहेत. तिने स्पष्ट केले की तिची संगीत कारकीर्द अयशस्वी झाल्यानंतर तिला आर्थिक आणि वैयक्तिक संघर्षांचा सामना करावा लागला. तिच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी, ती पटायामध्ये काम करू लागली, जिथे ती रोमन आणि नंतर मॅकीला भेटली. कालांतराने, दोन्ही पुरुष केवळ तिच्या आयुष्याचा भाग बनले नाहीत तर तिच्या कुटुंबाची जबाबदारीही घेतली. डुआंगडुआनच्या मते, तिचे पालक आणि मुले देखील या लग्नामुळे आनंदी आहेत.