Viral Video: इंस्टा जाम, गुलाबी साडीत किन्नरचं सौंदर्य... सोशल मीडियावर धुमाकूळ, चक्क ६.२५ कोटी लोक झाले फिदा!

रेल्वे प्रवासादरम्यान एका तृतीयपंथीने तिच्या सौंदर्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गुलाबी साडीतील ही तृतीयपंथी प्रवाशांकडून पैसे गोळा करत असताना एका प्रवाशाने तिचा व्हिडिओ शूट केला. हा व्हिडिओ @classy_boy_sahil_2k या इंस्टाग्राम पेजवर शेअर होताच तो व्हायरल झाला. तब्बल ६.२५ कोटी लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला असून, तिच्या सौंदर्याची आणि आकर्षक हावभावाची सर्वत्र चर्चा होत आहे..सौंदर्याने थक्क झाले प्रवासीव्हिडिओमध्ये गुलाबी साडी नेसलेली ही तृतीयपंथी रेल्वेच्या डब्यात प्रवेश करते आणि प्रवाशांकडून पैसे गोळा करण्यास सुरुवात करते. तिच्या नाजूक चेहऱ्यावरील तेज आणि आकर्षक हावभाव पाहून प्रवासी थक्क झाले. विशेष म्हणजे, तिला आपला व्हिडिओ शूट होत असल्याची पूर्ण जाणीव होती. यामुळे तिने कॅमेऱ्यासमोर विविध हावभाव दाखवत व्हिडिओला आणखी रंगत आणली. तिच्या आत्मविश्वास आणि सौंदर्याने सर्वांना प्रभावित केले..सोशल मीडियावर 'नॅशनल क्रश'ची क्रेझहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी तिच्या सौंदर्याचे कौतुक केले. अनेकांनी तिला 'नवी नॅशनल क्रश' असे संबोधले. "इतकी सुंदर तृतीयपंथी यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती," अशा कमेंट्सनी सोशल मीडिया भरून गेला आहे. व्हिडिओला मिळालेल्या ६.२५ कोटी व्ह्यूजमुळे तिची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे आणि सौंदर्याचे कौतुक केले आहे..व्हिडिओचा प्रभाव आणि सामाजिक संदेशया व्हिडिओने केवळ तृतीयपंथीच्या सौंदर्याचीच चर्चा घडवली नाही, तर समाजात तृतीयपंथींविषयी असलेल्या दृष्टिकोनावरही प्रकाश टाकला आहे. तृतीयपंथी समुदाय अनेकदा उपेक्षित राहतो, परंतु या व्हिडिओने त्यांच्या आत्मविश्वासाला आणि व्यक्तिमत्त्वाला अधोरेखित केले आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओच्या माध्यमातून तृतीयपंथींना समाजात मानाचे स्थान मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे..सौंदर्य आणि आत्मविश्वासाचा अनोखा संगमया तृतीयपंथीने केवळ आपल्या सौंदर्याने नव्हे, तर आत्मविश्वासाने आणि हावभावाने सर्वांचे मन जिंकले आहे. रेल्वेतील हा छोटासा क्षण आता सोशल मीडियावर मोठा चर्चेचा विषय बनला आहे. तिच्या व्हिडिओने समाजातील तृतीयपंथींविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण केला आहे..