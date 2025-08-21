Viral Video: इंस्टा जाम, गुलाबी साडीत किन्नरचं सौंदर्य... सोशल मीडियावर धुमाकूळ, चक्क ६.२५ कोटी लोक झाले फिदा!

Trending News

Transgender Viral Video in Train: 62.5 Million Views and National Crush Buzz | व्हिडिओच्या माध्यमातून तृतीयपंथीच्या सौंदर्याने जिंकली लाखोंची मने, रेल्वेतील हा क्षण ठरला चर्चेचा विषय
A transgender woman in a pink saree collects money on a train, captivating passengers with beauty and confidence. Viral video with 62.5M views.
Sandip Kapde
Updated on

रेल्वे प्रवासादरम्यान एका तृतीयपंथीने तिच्या सौंदर्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गुलाबी साडीतील ही तृतीयपंथी प्रवाशांकडून पैसे गोळा करत असताना एका प्रवाशाने तिचा व्हिडिओ शूट केला. हा व्हिडिओ @classy_boy_sahil_2k या इंस्टाग्राम पेजवर शेअर होताच तो व्हायरल झाला. तब्बल ६.२५ कोटी लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला असून, तिच्या सौंदर्याची आणि आकर्षक हावभावाची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

