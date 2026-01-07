Trending News

Google Search December 2025 : डिसेंबर 2025 मध्ये गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च झाले? धक्कादायक रिपोर्ट आले समोर

Google Search Trends December 2025 : डिसेंबर महिन्यात गुगलवर सगळ्यात जास्त काय सर्च करण्यात आले, जाणून घ्या डेटामधून काय समोर आले
Google's Year in Search 2025 highlights for India, featuring top trends like Vaibhav Suryavanshi, IPL 2025, and Maha Kumbh Mela.

Google's Year in Search 2025 highlights for India, featuring top trends like Vaibhav Suryavanshi, IPL 2025, and Maha Kumbh Mela.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Trending Searches in India December 2025 : डिसेंबर २०२५ मधील गुगल सर्च ट्रेंड्सचा विचार केल्यास भारत आणि जगभरात क्रीडा, राजकारण, तंत्रज्ञान आणि मानवी भावनांशी संबंधित विषयांनी वर्चस्व गाजवले. गुगलच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार (Year in Search 2025) महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे

Loading content, please wait...
trend
Google
Google search
Trending Photos
google chrome
trends

Related Stories

No stories found.