Google Search December 2025 : डिसेंबर 2025 मध्ये गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च झाले? धक्कादायक रिपोर्ट आले समोर

Trending Searches in India December 2025 : डिसेंबर २०२५ मधील गुगल सर्च ट्रेंड्सचा विचार केल्यास भारत आणि जगभरात क्रीडा, राजकारण, तंत्रज्ञान आणि मानवी भावनांशी संबंधित विषयांनी वर्चस्व गाजवले. गुगलच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार (Year in Search 2025) महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.१. भारतामधील टॉप ट्रेंड्स (India Trends)सर्वाधिक सर्च केलेली व्यक्ती: १४ वर्षीय क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) हा डिसेंबर २०२५ मध्ये भारतात सर्वाधिक सर्च झालेला व्यक्ती ठरला. आयपीएल लिलावात सर्वात तरुण खेळाडू ठरल्याने त्याच्याबद्दल प्रचंड उत्सुकता होती.राजकारण आणि निवडणुका: डिसेंबरमध्ये झालेल्या बिहार आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे सर्वाधिक ट्रेंडिंग न्यूज इव्हेंट्स होते.धार्मिक आणि सांस्कृतिक: २०२५ च्या शेवटी 'महा कुंभमेळा' बाबतच्या माहितीसाठी (प्रयागराज) गुगलवर सर्वाधिक सर्च करण्यात आले.सरकारी कायदे: "Waqf Bill (वक्फ बिल) म्हणजे काय?" हा प्रश्न भारतीय युजर्सनी गुगलवर सर्वाधिक वेळा विचारला.Ohmbody device : पीरियड्समध्ये पोट दुखणं अन् ब्लीडिंगपासून कायमचा आराम; वैज्ञानिकांनी बनवले नसांना 'गुदगुल्या' करणारे स्वस्त मशीन.२. जागतिक स्तरावरील ट्रेंड्स (Global Trends)व्यक्ती: जागतिक स्तरावर अमेरिकन गायक d4vd आणि भारतीय क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी हे टॉप ५ ट्रेंडिंग व्यक्तींमध्ये राहिले.महत्त्वाच्या घटना: रशियातील कॅमचॅटका भूकंप आणि त्सुनामी तसेच व्हॅटिकन सिटीमध्ये झालेली नवीन पोपांची निवड (New Pope) हे विषय जागतिक स्तरावर सर्वाधिक चर्चिले गेले.मनोरंजन: 'KPop Demon Hunters' हा चित्रपट आणि 'Monster: The Ed Gein Story' ही नेटफ्लिक्स मालिका जगभरात ट्रेंडिंग होती..आता 5 मिनिटांत चार्ज होणार EV अन् 600 किमीपर्यंत चालणार, जाणून घ्या नेमकी काय आहे Solid State बॅटरी?.३. क्रीडा जगत (Sports)IPL लिलाव २०२५: खेळाडूंच्या बोली आणि रिटेंशन लिस्ट पाहण्यासाठी चाहत्यांनी गुगलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला.आशिया कप आणि महिला विश्वचषक: क्रिकेटमधील या महत्त्वाच्या स्पर्धांच्या वेळापत्रकासाठी सर्वाधिक सर्च झाले..Hacking Safety : मोबाईलमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 3 बदल; मग समजून जा कुणीतरी हॅक केलाय तुमचा फोन, सुरक्षित राहण्याची सोपी ट्रिकही पाहा.४. विशेष ट्रेंड: '५२०१३१४' (The Viral Code) २०२५ मध्ये भारतामध्ये '5201314' हा ७ अंकी कोड आश्चर्याने सर्वाधिक सर्च केला गेला. मँडरीन (चीनी) भाषेत याचा अर्थ 'मी तुझ्यावर आयुष्यभर प्रेम करेन' असा होतो. तरुण पिढीमध्ये सोशल मीडियावर हा कोड वापरण्याचे प्रमाण वाढल्याने तो टॉप ट्रेंडमध्ये आला. ५. तंत्रज्ञान आणि दररोजचे प्रश्नएआय (AI): वापरकर्त्यांनी गुगलच्या 'Gemini' आणि इतर नवीन एआय वैशिष्ट्यांबद्दल माहिती शोधली .नियमित प्रश्न: "माझा आयपी (IP) ॲड्रेस काय आहे?", "सध्या वेळ काय झाली आहे?" आणि "आजचे हवामान कसे असेल?" हे प्रश्न २०२५ मध्ये सर्वाधिक विचारले गेले.डिसेंबर २०२५ चे हे ट्रेंड्स प्रामुख्याने क्रिकेटमधील नवीन खेळाडू, निवडणूक निकाल आणि एआय तंत्रज्ञानातील प्रगती यांभोवती फिरत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.