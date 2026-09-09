Doctor Hanuman: दोन दिवस क्रेन लावूनही ‘खडे हनुमान’ जागचे हालेनात; १७० वर्षे जुन्या मूर्तीमागचे रहस्य काय? पोलिसांनी केली प्रार्थना Video Viral

सिंहस्थ २०२८च्या पार्श्वभूमीवर उज्जैनमध्ये रस्ता रुंदीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत. मात्र, सती गेट परिसरातील सुमारे १७० वर्षे जुन्या ‘खडे हनुमान’ मंदिरातील मारुतीरायांची मूर्ती हलवताना प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. क्रेन आणि अवजड यंत्रसामग्रीच्या मदतीने दोन दिवस प्रयत्न करूनही मूर्ती जागची हलली नाही. त्यामुळे आता या मूर्तीची रचना आणि जमिनीखालील पायाचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करण्यासाठी IIT इंदूरच्या तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली आहे.स्थानिक भाविकांसाठी ही घटना श्रद्धेचा विषय ठरली आहे. मात्र, पुरातत्त्व तज्ज्ञांच्या मते मूर्तीच्या रचनेमागे प्राचीन भारतीय दगडी बांधकाम तंत्रज्ञान असण्याची शक्यता आहे..रस्ता रुंदीकरणात मंदिराचा अडथळासिंहस्थ २०२८च्या तयारीचा एक भाग म्हणून कंठाल चौक ते गोपाळ मंदिर या मार्गावर रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामात अडथळा ठरणाऱ्या सती गेट परिसरातील मंदिराचे बाह्य बांधकाम हटवण्यात आले आहे.मात्र, मंदिरातील मुख्य मारुतीची मूर्ती अन्यत्र हलवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असता ती जागची हलली नाही. क्रेन आणि इतर अवजड यंत्रसामग्री वापरूनही मूर्ती उचलण्यात यश आले नाही. .‘डॉक्टर हनुमान’ म्हणून प्रसिद्धसती गेट परिसरातील या मंदिरातील मारुतीला स्थानिक नागरिक ‘खडे हनुमान’ किंवा ‘डॉक्टर हनुमान’ म्हणून ओळखतात. आजारी व्यक्ती आणि विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या दूर होतात, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.या मंदिरात विविध समाजातील नागरिकही श्रद्धेने येत असल्याचे सांगितले जाते. मूर्ती हलवण्यासाठी कटरचा वापर करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर काही भाविकांनी त्याला विरोधही केला. इतके दिवस प्रयत्न करूनही मूर्ती हलत नसल्यामुळे पोलीस प्रशासनाने हनुमानाची साग्रसंगीत आरती देखील करून प्रार्थना केल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. .मूर्ती हलत नाही, त्यामागे प्राचीन तंत्रज्ञान?विक्रम विद्यापीठातील पुरातत्त्व तज्ज्ञ प्रा. डॉ. रमण सोळंकी यांच्या मते, प्राचीन काळातील दगडी बांधकामामध्ये विशिष्ट प्रकारचे ‘इंटरलॉकिंग तंत्रज्ञान’ वापरले जात असे.या पद्धतीमध्ये दगडांमध्ये विशिष्ट खाचा आणि जोड तयार करून एक दगड दुसऱ्या दगडात अचूक बसवला जात असे. त्यामुळे सिमेंट, चुना किंवा अन्य बांधकाम साहित्याशिवायही दगडी रचना अत्यंत मजबूत राहत असे.खडे हनुमानाच्या मूर्तीची रचना, तिचा पाया आणि जमिनीखालील भाग यामुळे ती मोठ्या यंत्रसामग्रीने सहजपणे उचलता येत नसल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..आता IIT इंदूरच्या तज्ज्ञांची मदतमूर्ती हलवण्याच्या प्रयत्नांनंतर प्रशासनाने IIT इंदूरच्या तांत्रिक पथकाची मदत घेतली आहे. पथकाने अत्याधुनिक उपकरणांच्या माध्यमातून मूर्ती जमिनीखाली किती खोलवर आहे, तिचा पाया कसा आहे आणि आजूबाजूची दगडी रचना कशी आहे, याची पाहणी केली.मूर्तीला कोणतीही हानी पोहोचू नये, यासाठी तांत्रिक अहवाल मिळाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. मूर्ती कशी आणि केव्हा हलवायची, याची पद्धतही तज्ज्ञांच्या अहवालानंतर निश्चित केली जाणार आहे..प्राचीन भारतीय स्थापत्याची आठवणभारतातील अनेक प्राचीन मंदिरांच्या बांधकामात दगडांची अचूक जोडणी आणि परस्पर लॉक होणाऱ्या रचनांचा वापर झाल्याचे पुरातत्त्व अभ्यासातून दिसून येते. त्यामुळे उज्जैनमधील या मूर्तीच्या रचनेमागेही अशाच प्रकारचे प्राचीन तंत्रज्ञान आहे का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.भाविकांसाठी ही श्रद्धेची बाब असली, तरी प्रशासनासाठी मूर्ती सुरक्षितपणे हलवणे हे मोठे तांत्रिक आव्हान बनले आहे. त्यामुळे IIT इंदूरच्या अहवालातून या १७० वर्षे जुन्या मूर्तीच्या मजबूत रचनेचे नेमके रहस्य उलगडणार का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.