UPSC निकालानंतर मीम पेजवर चुकीच्या माहितीचा पाऊस; क्लास 1 अधिकाऱ्याच्या फोटोचा गैरवापर, कारवाईची मागणी

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) निकालाने देशभरात खळबळ उडाली आहे. हजारो उमेदवारांच्या स्वप्नांना पंख फुटले तर काहींच्या आशा धुळीला मिळाल्या. पण या निकालानंतर सोशल मीडियावर जे काही घडत आहे ते पाहून सर्वांनाच धक्का बसतोय. इंस्टाग्राम आणि x वर (पूर्वीचे ट्विटर) मीम पेजेसनी यशस्वी उमेदवारांसाठी आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे. मजेशीर मीम, व्हिडिओ आणि शुभेच्छांचा वर्षाव होत असताना दुसरीकडे मात्र खोट्या माहितीचा बाजार गरम झाला आहे. क्लास १ अधिकाऱ्यांच्या फोटोंचा गैरवापर करून अपप्रचार पसरवला जात असून यामुळे अनेकांच्या भावनांशी खेळ होत आहे..या प्रकरणातील एक धक्कादायक उदाहरण म्हणजे ICLS (इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस) अधिकारी अल्ताप शेख यांचे. मुंबईत नियुक्त असलेले अल्ताप हे UPSC च्या तयारीच्या काळात मुलाखतीसाठी गेले असतानाचा फोटो एका लोकप्रिय मीम पेजने वापरून खोटी कहाणी रचली आहे. Chota Chantri या पेजवरील या मीममध्ये लिहिले आहे: "८ प्रिलिम्स, ४ मेन्स, ३ मुलाखती, ३९ लाखांपेक्षा जास्त खर्च, सर्व प्रयत्न संपले. दहा वर्षे वाया गेली. नोकरी नाही, आशा नाही, दुसरे कौशल्य नाही. UPSC चे स्वप्न संपले. ३९ व्या वर्षी आता कसे तरी पुढे जावे लागेल." हा मीम व्हायरल होत असून हजारो शेअर्स आणि कमेंट्स मिळवत आहे. पण सत्य काय? अल्ताप शेख हे यशस्वी अधिकारी आहेत, ज्यांनी UPSC क्रॅक करून मुंबईत उच्च पदावर काम करत आहेत. त्यांचा जुना फोटो वापरून ही खोटी कहाणी पसरवली जात असल्याने त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे..तुमचे Google अकाउंट कोणत्या Unknown डिव्हाइसवर लॉगिन आहे? तपासून लगेच करा डिलीट..पाहा स्टेप-बाय-स्टेप गाइड.सोशल मीडियावर अशा प्रकारच्या मेम्समुळे UPSC उमेदवारांमध्ये नैराश्य पसरत आहे. यश मिळवलेल्या उमेदवारांसाठी मीम पेजेसनी टॉपरच्या फोटोंसोबत मजेशीर कॅप्शन्स घातले आहेत, जसे "UPSC क्रॅक केली, आता IAS म्हणजे 'I Am Superman'!" किंवा "प्रिलिम्स पास झालो, आता मेन्ससाठी तयार!" यामुळे लाखो फॉलोअर्स हसत आहेत. पण अपयशाच्या कहाण्या रंगवून पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या माहितीमुळे अनेक उमेदवारांच्या मनोबलावर परिणाम होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते अशा गैरवापरामुळे सायबर कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते..Ray-Ban Spects : स्टाईलच्या नादात तुमच्या आयुष्याची चोरी; Meta AI चष्म्यांमुळे प्रायव्हेट व्हिडिओ लीक, कंपनीवर खटला दाखल.UPSC निकालानंतर सोशल मीडियाची ही दुहेरी बाजू चिंताजनक आहे. एकीकडे प्रेरणा मिळते, दुसरीकडे निराशा पसरते. अल्ताप शेख यांच्यासारख्या यशस्वी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी आवाज उठवला असून मीम पेजेसना जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबई पोलिसांना टॅग करत त्यांनी सोशल मिडियावर याची स्टोरी शेअर केली आहे. या मीम पेज विरुद्ध लवकरात लवकर कारवाई व्हावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी कडक नियम लागू करावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. UPSC च्या प्रवासात यश आणि अपयश दोन्ही असतात, पण खोट्या बातम्यांनी कुणाच्याही जीवनावर, प्रतिमेवर चुकीचा परिणाम होऊ नये. हा निकाल नव्या सुरुवातीचा आहे, निराशेचा नाही.