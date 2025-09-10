Shocking News : वडिलांचा मृत्यू होताच जमिनीच्या वाटणीचा वाद, दोन दिवस घरातच ठेवावे लागले प्रेत; हिस्सा मिळताच मुलीने केले अंत्यसंस्कार

Summary उत्तर प्रदेशात जमीन वाटणीच्या वादामुळे वडिलांचा मृतदेह दोन दिवस घरातच ठेवावा लागला.मुलगी शिल्पीने हिस्सा मिळाल्यानंतर वडिलांचे अंत्यसंस्कार केले.शिल्पीने आजोबा आणि काकांवर वडिलांच्या मृत्यूबद्दल संशय व्यक्त केला असून पोलीस चौकशी सुरू आहे..Shocking Land Dispute Case : उत्तर प्रदेशातील एका गावात धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. जमिनीच्या वाटणीवरून वाद झाल्याने मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार दोन दिवस होऊ शकले नाहीत. वाटणी झाल्यानंतर आणि मुलीने मृत वडिलांवर अंत्यसंस्कार केले. औरेखी या गावातील रहिवासी ५२ वर्षीय सुरेश कुमार शनिवारी अचानक आजारी पडले. मोठा भाऊ त्यांना उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयता घेऊन गेला. ते उपचार घेतल्यानंतर ते घरी परतले पण काही वेळातच त्यांचे निधन झाले. .याबाबत माहिती मिळताच त्यांची विवाहित मुलगी शिल्पी गावात पोहोचली आणि तिने वडिलांच्या मृत्यूबद्दल संशय व्यक्त केला आणि याबाबत पोलिसांना कळवले. रविवारी पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी पाठवला. रविवारी संध्याकाळीच मृतदेहाचे पोस्टमॉर्टेम झाले. सुरेश कुमार यांना शिल्पा ही एकुलती एक मुलगी होतीकुटुंबाची ११ एकरघा जमीन सुरेश कुमार यांचे वडील माता प्रसाद यांच्या नावावर होती. मृतदेह परत आणल्यानंतर सुरेशच्या पत्नीने कुटुंबाच्या जमिनीच्या वाटणीची मागणी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे रविवारी मृतदेहाचे अंतिम संस्कार करता आले नाहीत..सोमवारी दिवसभर वाटणीबाबत चर्चा सुरू होती. दिवसभर नातेवाईक आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या बैठका सुरू होत्या. त्यानंतर वडील माता प्रसाद यांनी सुरेशची पत्नी आणि मोठा मुलगा यांच्यात जमीन वाटून देण्याचे मान्य केले. संध्याकाळी पोलिसांच्या उपस्थितीत मुलगी शिल्पीने तिच्या वडिलांचा मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले. .शिल्पीचा आजोबा आणि काकांवर आरोपमुलगी शिल्पीला तिच्या वडिलांच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यावर तिने ट्विट करून तिच्या वडिलांचा मृत्यू तिच्या आजोबा आणि काकांमुळे झाल्याचा आरोप केला. माहिती मिळताच पोलिसांनी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेतला आणि पोस्टमार्टमसाठी पाठवला. पोलिसांनी सांगितले की, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्यानंतर प्रकरण स्पष्ट होईल. सध्या मृतावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत..FAQsप्र.१: मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार लगेच का झाले नाहीत? 👉 जमिनीच्या वाटणीवरून वाद झाल्यामुळे दोन दिवस मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार करता आले नाहीत.प्र.२: वडिलांचे अंत्यसंस्कार शेवटी कोणी केले? 👉 हिस्सा निश्चित झाल्यानंतर मुलगी शिल्पीने पोलिसांच्या उपस्थितीत वडिलांचे अंत्यसंस्कार केले.प्र.३: मुलीने कोणावर आरोप केला आहे? 👉 शिल्पीने तिच्या आजोबा माता प्रसाद आणि काकांवर वडिलांच्या मृत्यूचा आरोप केला आहे.प्र.४: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? 👉 पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवला असून प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.प्र.५: मृत व्यक्तीची संपत्ती किती होती? 👉 कुटुंबाकडे एकूण ११ एकर जमीन होती जी सुरेश कुमार यांच्या वडिलांच्या नावावर होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.