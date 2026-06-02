Hidden Village: इतिहास बाहेर आला! महाराष्ट्रात 74 वर्षांपासून पाण्याखाली दडलेलं गाव अचानक समोर; पर्यटकांची झुंबड, Viral Video...

सातारा जिल्ह्यात कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयातील पाणी पातळी लक्षणीयरीत्या खालावल्याने १९५२ पूर्वीच्या काळातील बामणोली गावाचे अवशेष पुन्हा एकदा दृश्यमान झाले आहेत. या घटनेमुळे ऐतिहासिक आणि भावनिक जागृती निर्माण झाली असून, पर्यटकांसह पुनर्वसित गावातील मूळ रहिवाशांची मोठी गर्दी उमटली आहे..कोयना धरण बांधण्यापूर्वी बामणोली परिसरात समृद्ध गावे वसली होती. वीजनिर्मितीसाठी उभारलेल्या या प्रकल्पामुळे कोयना खोऱ्यातील अनेक गावे पाण्याखाली गेली. बामणोलीसह इतर गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले, तरीही पाणी ओसरल्यावर मातीची ओढ रहिवाशांना आपल्या मूळ भूमीकडे खेचून आणते. सध्या घरांचे पाये, भिंती, मंदिरांचे भग्नावशेष स्पष्ट दिसत असल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहत आहेत. हे ठिकाण केवळ दर्शनाचे नव्हे तर इतिहास जागृत करणारे केंद्र बनले आहे..धरणामुळे सुमारे १०१ गावे विस्थापितधरणामुळे सुमारे १०१ गावे विस्थापित झाली. हजारो एकर शेती आणि जंगल पाण्याखाली गेल्याने स्थानिकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम झाला. आता जलाशय तळ गाठल्याने जुनी घरे, मंदिरे आणि वास्तूंचे अवशेष उघडे पडले आहेत. पुनर्वसित गावांतील लोक आपल्या पूर्वजांच्या भूमीला भेट देत आहेत. एकीकडे आठवणी जाग्या होत असताना, दुसरीकडे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले आहे.शिवसागर जलाशयाने तळ गाठल्याने परिसरातील १०५ गावांना जोडणारी जलवाहतूक व्यवस्था पूर्णतः ठप्प झाली आहे. बामणोली, तापोळा आणि शेंबडी भागातील बोटी उघड्यावर पडल्या आहेत. बोटिंगवर आधारित पर्यटन व्यवसाय बंद पडला असून, बोट चालक, मार्गदर्शक आणि दुकानदारांच्या उपजीविकेवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे..दुर्गम भागातील रहिवाशांचे हालकांदाटी, सोळशी, खरोशी-रेणोशी खोऱ्यातील दुर्गम भागातील लोकांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पूर्वी बोटीने सहज बाजारात जाता येत असे, परंतु आता बामणोली किंवा तापोळा बाजार गाठण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. त्यानंतरच सातारा किंवा महाबळेश्वरकडे जाणे शक्य होते. दळणवळणाचा हा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे.सध्या परिसरात हिरवळ आणि विस्तीर्ण जलराशीऐवजी केवळ दगड, माती आणि चिखल शिल्लक राहिला आहे. एप्रिल-मे महिन्यात ही स्थिती नेहमीच दिसते, परंतु यंदा अवशेष अधिक स्पष्ट दिसत असल्याने पर्यटक आणि जुन्या रहिवाशांची संख्या वाढली आहे. कोयना धरण हे महाराष्ट्रातील प्रमुख जलविद्युत केंद्र आहे. सध्याच्या माहितीनुसार उपयुक्त पाणीसाठा ११.३० टीएमसी एवढाच राहिला असून, एकूण साठा सुमारे १६ टीएमसीच्या आसपास आहे. यामुळे वीज उत्पादन क्षमता कमी करावी लागली आहे..जलसंकट आणि प्रशासकीय आव्हानेअपुरा पाऊस आणि हवामान बदल यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली. जलसंकटामुळे सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर भागातील सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि भूजल पातळीवर परिणाम होत आहे. प्रशासनाने काही भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू केला आहे. तरीही पावसाळ्यापूर्वी पाणी व्यवस्थापन करणे मोठे आव्हान आहे.निसर्ग आपल्या स्वाभाविक गतीने इतिहास उघड करत असतो. बामणोलीचे अवशेष केवळ पर्यटनाची संधी नव्हे तर विकासाच्या नावाखाली झालेल्या विस्थापनाची आणि त्याची किंमत याची आठवण करून देतात. कोयना धरण प्रकल्पामुळे वीज आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्या, परंतु त्यासाठी अनेक गावे आणि जीवनशैली हरवली गेली..या घटनेकडे केवळ जलटंचाई म्हणून नव्हे तर ऐतिहासिक जागृती आणि पर्यटनाच्या संधी म्हणूनही पाहिले जाऊ शकते. स्थानिकांच्या उपजीविकेच्या संकटाकडे आणि पाणी व्यवस्थापनाकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पावसाळा येईपर्यंत योग्य उपाययोजना केल्यास भविष्यात अशा संकटांना सामोरे जाणे सोपे होईल..