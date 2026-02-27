Video Viral: ''पागल झालास.. पप्पाला घेऊन आलास'', गर्लफ्रेंडने केलं ब्रेकअप, पठ्ठ्या बापालाच घेऊन गेला, मग तिने झापझाप झापलं

Love Story Viral: सोशल मीडियात एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात गर्लफ्रेंडने ब्लॉक केल्याने एक तरुण निराश झाल्याचं दिसतंय. त्याने चक्क वडिलांना सोबत घेऊन गर्लफ्रेंडला गाठलं. त्यानंतर तिने त्याला एवढं झापलं की विचारता सोय नाही. तो काय-काय त्रास देतो, तेही त्याच्या वडिलांना सांगितलं. पण शेवटी तिने त्याला अनब्लॉक केलंच..व्हिडीओमध्ये नेमकं काय?व्हायरल व्हिडीओमध्ये एक तरुणी तिच्या बॉयफ्रेंडला म्हणतेय, तू काय करतोस..? पागस झालास का.. पप्पाला घेऊन आलास.त्यावर तो तरुण म्हणतो, मी त्यांना नाही घेऊन आलोती म्हणते, आता काहीतरी बोल.. यामुळेच मी ब्रेकअप केलंय.ती तरुणी त्याच्या वडिलांना म्हणते, अंकल याचं टेन्शन घेऊ नका.. मला सांगा, ४०-०४ कॉल कोण करतं? पागल झालेय मी.. अभ्यास करु की याचे फोन उचलू. स्वतःसोबत टाईम स्पेंड करु की नाही?त्यानंतर या तरुणाचे वडील म्हणतात, त्यानेही जेवणं बंद केलंय.असं म्हणून ते तिच्यासमोर हात जोडतात. त्यानंतर ती त्याचा ब्लॉक केलेला नंबर अनब्लॉक करते.त्याचे वडील तिला म्हणतात, त्याला पक्का कॉल कर.. जेवणं तुझी जबाबदारी आहे..व्हिडीओमध्ये पुढे दिसतंय की, ती म्हणते, हा मला एवढे कॉल करतो आणि ५ मिनिटांऐवजी ५०-५० मिनिटं बोलत असतो. आता माझी मम्मी, पप्पा, भाऊ सगळ्यांना माहिती झालंय. माझ्या मोठ्या भावाने तर याला पकडून चांगलाच मार दिला होता.. रात्री घरी आलेला होता तेव्हा.मग हा बिच्चारा तरुण बोलतो, काहीही सांगतेस.. मारलं वैगेरे.शेवटी तरुणीने याचा नंबर अनब्लॉक केला आणि हा गडी जाम खूश झाला. सोशल मीडियात हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. मुलाच्या प्रेमासाठी मुलीसमोर हात जोडलेल्या या बापाचं कुणी कौतुक करतंय तर वाईटसाईट बोलतंय..Pakistan Semi Final Scenario: पाकड्यांना उपांत्य फेरीचं गणित वाटतं तेवढं सोपं नाही... १५५ धावांनी विजय ते ४.२ षटकांत १०० धावांचे लक्ष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.