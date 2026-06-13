चहात बुडवलेली इडली पाहून शशी थरूरही भडकले; viral पोस्टवर भन्नाट प्रतिक्रिया देत म्हणाले...

अनोख्या आणि विचित्र फूड कॉम्बिनेशनमुळे सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगत असते. मात्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका फूड कॉम्बिनेशनने सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलंय आणि नेटकऱ्यांनीही मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मात्र सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या कॉम्बिनेशनने चक्क लोकसभा सदस्य शशी थरुर यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. असं काय आहे हे फूड कॉम्बिनेशन आहे जाणून घेऊया. .सोशल मीडियावर एका महिला युजरने "चहा आणि इडली हे आतापर्यंतचं बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे" असं म्हणत फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो पाहून अनेक नेटकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. पण या पोस्टची चर्चा इतकी वाढली की काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्याही नजरेस ती पडली. त्यांनी पोस्ट शेअर करत या कॉम्बिनेशनमुळे आपण "चिडलो" असल्याचं मजेशीरपणे म्हटलंय..‘Biryani Is Dinner, Not Consent’: ₹370 बिर्याणी वादात व्हायरल झालेल्या “Biryani Bhej Du” फेक नोटिफिकेशनवर Zomato ची प्रतिक्रिया.काय म्हणाले शशी थरूर?शशी थरूर यांनी फक्त हे कॉम्बिनेशन नाकारलं नाही, तर फोटोतील इडलीबद्दलही आपलं मत ्यक्त केलंय. "ही इडली खूप घट्ट आणि जाड वाटते. तिचा रंगही फारसा आकर्षक दिसत नाही. मऊ, पांढरी आणि फुललेली इडलीच खरी चविष्ट असते. फोटोतली इडली मात्र चिवट आणि रबरी वाटते," असं त्यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स (X) पूर्वीचे ट्विटर (Twitter) अकाऊंटवर पोस्ट करत लिहिलंय..पुढे ते म्हणाले, "मला चहा खूप आवडतो, पण मी चहा आणि खाणं वेगवेगळंच पसंत करतो. चांगली मऊ इडली गरम चहात टाकली तर ती विरघळून जाईल. आणि चहात बुडवून खाता येईल अशी इडली असेल तर ती खूप रबरी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चहा कपात आणि इडली ताटातच राहू द्या."थरूर यांच्या प्रतिक्रियेनंतर ही पोस्ट अजूनच व्हायरल झाली. बऱ्याच नेटकऱ्यांनी त्यांच्या मताशी सहमत असल्याचं दर्शवलंय, तर काहींनी हे फूड कॉम्बिनेशन पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचं म्हटलंय..नेटकरी काय म्हणाले?एका युजरने लिहिलंय, "अरे देवा, ही बाई नेमकी कोण आहे? हे तर आईस्क्रीमवर तिखट सॉस ओतण्यासारखं किंवा कोक आणि लिमका एकत्र मिसळून पिण्यासारखं विचित्र कॉम्बिनेशन आहे. असे कॉम्बिनेशन्सचे प्रयोग आपण सहसा खोडकर मुलांकडून अपेक्षित करतो, पण इथे तर सगळ्याच मर्यादा ओलांडल्या गेल्या आहेत!"तर दुसऱ्यानं म्हटलंय, "ही इडली आहे की दगड? इडली तयार करण्यासाठी अनेक प्रक्रिया कराव्या लागतात. तसेच इडलीसोबत सांबार खाण्यामागेही एक आरोग्यदायी कारण आहे. सांबारमधून शरीराला प्रोटीन मिळते, जे सकाळी ऊर्जा देण्यासाठी महत्त्वाचे असते. त्यामुळे इडली योग्य पद्धतीनेच खायला हवी."दरम्यान, "चहा आणि इडली" या अनोख्या कॉम्बिनेशनवर सोशल मीडियावर अजूनही चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.