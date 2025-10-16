Trending News

Diwali Gift : दिवाळीला सोनपापडी देणाऱ्यांनो! गिफ्ट अन् बोनस कसा द्यायचा असतो यांच्याकडून शिका! कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिलं मोठं सरप्राइज

Info Edge Diwali Gifts Viral Video : इंडो एज कंपनीने कर्मचाऱ्यांना VIP सूटकेस, स्नॅक्स बॉक्स आणि दिवा देऊन दिवाळी सरप्राईज दिले आहे. सोशल मीडियावर हे खूप व्हायरल होत आहे. लोक आपल्या कंपणीसओबात तुलना करून इंडो एजचे कौतुक करत आहेत
Corporate Diwali gifts India Viral Diwali Info Edge company employees viral news

Corporate Diwali gifts India Viral Diwali Info Edge company employees viral news

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Corporate Diwali gifts India Viral News : दिवाळीत ऑफिसकडून गिफ्ट म्हणून कर्मचाऱ्यांना सोनपापडी किंवा अन्य कोणतीही मिठाई, थोडा-फार बोनस दिला जातो. कर्मचारी बिचारे त्यावरच समाधान मानतात. पण दिवाळीला गिफ्ट कसं द्यायचं असतं हे अख्या कॉर्पोरेट वर्ल्डला शिकवेल असे फोटो व्हायरल होत आहेत. कंपनीसाठी वर्षभर निष्ठेने काम करणाऱ्या लोकांना दिवाळीला खास गिफ्ट देऊन कस खुश करायच असत हे पाहण्यासारखे आहे. चला तर मग पाहा या कंपनीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काय भेट दिली आहे

Loading content, please wait...
Diwali Festival
viral memes
Diwali
Diwali Bonus
viral video
viral post
Gift

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com