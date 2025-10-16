Diwali Gift : दिवाळीला सोनपापडी देणाऱ्यांनो! गिफ्ट अन् बोनस कसा द्यायचा असतो यांच्याकडून शिका! कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिलं मोठं सरप्राइज

Corporate Diwali gifts India Viral News : दिवाळीत ऑफिसकडून गिफ्ट म्हणून कर्मचाऱ्यांना सोनपापडी किंवा अन्य कोणतीही मिठाई, थोडा-फार बोनस दिला जातो. कर्मचारी बिचारे त्यावरच समाधान मानतात. पण दिवाळीला गिफ्ट कसं द्यायचं असतं हे अख्या कॉर्पोरेट वर्ल्डला शिकवेल असे फोटो व्हायरल होत आहेत. कंपनीसाठी वर्षभर निष्ठेने काम करणाऱ्या लोकांना दिवाळीला खास गिफ्ट देऊन कस खुश करायच असत हे पाहण्यासारखे आहे. चला तर मग पाहा या कंपनीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काय भेट दिली आहे.नोएडामधील एका टेक कंपनीने कर्मचाऱ्यांना इतकी भव्य भेटवस्तू दिली की सोशल मीडियावर सगळीकडे 'वाह! वाह म्हणू लागले आहेत.. इंडो एज ही कंपनीने प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या डेस्कवर VIP ब्रँडचा स्टायलिश सूटकेस, योगा बारचा चविष्ट स्नॅक्स बॉक्स आणि पारंपरिक दिवा ठेवून सरप्राईज दिला. इन्स्टाग्राम रील्समध्ये कर्मचारी हे दृश्य शेअर करताच, लाखो लोकांनी लाईक-कॉमेंट्सचा वर्षाव केला..Nashik Jail Video : बघू ते नवलच! नाशिकच्या जेलमध्ये कैद्यांनी केली गांजा पार्टी; धक्कादायक व्हिडिओ अन् फोटो व्हायरल.'दिवाळी गिफ्टिंग यांच्याकडून शिकावी' असा कॅप्शन लावून व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये कर्मचारी सूटकेस उघडतात..आत आणखी एक छोटा सूटकेस..त्यानंतर स्नॅक्स बॉक्समधून चॉकलेट्स, नट्स आणि हेल्दी बार्स बाहेर येतात. एका रीलमध्ये मजेशीर कॅप्शन लिहिले होते "तुमच्या ऑफिसमध्ये सोनपापडी मिळते... पण आम्हाला इथे हे सगळे मिळते!" दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने लिहिले, "बडे दिलवाला दिवाळी बिहेविअर!" कारण गेल्या वर्षी त्यांना एअर फ्रायर मिळाला होता.Diwali Recharge Offer : दिवाळी स्पेशल 1 रुपयचा रिचार्ज! रोज 2GB डेटा, कॉलिंग, SMS अन् महिन्याची वैधता, बड्या कंपनीने आणली धमाका ऑफर.कंपनीच्या ऑफिसमध्ये सकाळी कर्मचारी आले तर डेस्कवर गिफ्ट्सची सजावट दिसली. दिव्यांच्या उजेडात चमकणारे सूटकेस आणि बॉक्सेस पाहून सगळ्यांचे डोळे दिपले. १९९५ मध्ये संजीव बिखचंदानी यांनी स्थापन झालेली ही नोएडा हेडक्वार्टर कंपनी Naukri.com, 99acres.com, Jeevansathi.com आणि Shiksha.com सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मची मालकी आहे. ऑनलाइन बिझनेस आणि इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आघाडीची इंडो एजने कर्मचाऱ्यांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट देऊन उत्सवाची सुरुवात केली..कर्मचारी खुश असले तरी नेटिझन्सनी तुलना आणि तक्रारींचा पाऊस पाडला. एकाने लिहिले, मी माझ्या ऑफिसने दिलेला काजू बर्फी बॉक्स हातात घेऊन हे पाहतेय! दुसरा लिहितो मॅनेजरला दाखवलं, त्याने म्हटलं हे AI आहे!..आणखी एका कमेंटमध्ये काहींनी ईर्ष्या व्यक्त करत, "आम्हाला फक्त विशिंग कार्ड मिळालं, इथे सूटकेस मिळते!" तर काहींनी कौतुक करत लिहिल "कंपनीने मन जिंकलं!" या व्हायरल फिवरमुळे इंडो एजची दिवाळी स्टाइल सगळ्या देशभर चर्चेत आहे.त्यांचे कर्मचारी म्हणतात, असे गिफ्ट्स मिळाले की कामाची ऊर्जा दुप्पट होते! आता तुमच्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे? किंवा काय मिळाले आहे हे आम्हाला कमेन्टकरून नक्की कळवा..HAPPY DIWALI.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.