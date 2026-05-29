Viral: १० पैकी ४ भारतीय खातात ‘चॉकलेट फ्राईज’! तुम्ही ट्राय केलं का हे व्हायरल कॉम्बिनेशन? नवीन अहवालातून धक्कादायक खुलासा

फ्रेंच फ्राईज म्हणजे फक्त केचपसोबत खायचा पदार्थ, असंच आपण आतापर्यंत मानत आलो. पण आता सोशल मीडियाच्या काळात खाण्याचे नियमही बदलताना दिसत आहेत. चॉकलेटमध्ये बुडवलेले फ्राईज, आईस्क्रीमसोबत खाल्ले जाणारे क्रिस्पी स्नॅक्स आणि रात्री उशिरा होणारे फूड एक्सपेरिमेंट्स सध्या तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाले आहेत. विशेष म्हणजे, भारतातील जवळपास ४० टक्के लोक आता फ्राईजसोबत चॉकलेट खायला पसंती देत असल्याचं एका नव्या रिपोर्टमधून समोर आलं आहे. .McCain Foodsचा Reportपूर्वी फ्राईजसोबत केचप किंवा मेयोनीज खाल्लं जायचं, पण आता लोक वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत. या अहवालानुसार, ३७ टक्के भारतीय फ्राईजसोबत आईस्क्रीम खातात, तर ३६ टक्के लोकांना मिल्कशेकसोबत फ्राईज खायला आवडतात. त्यामुळे फ्राईज आता फक्त साइड डिश राहिले नसून लेट-नाईट क्रेविंगचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत..लेट-नाइट स्नॅकिंगरात्री उशिरा खाण्याची सवयही या ट्रेंडमागचं एक मोठं कारण मानलं जात आहे. भारतातील जवळपास ७४ टक्के लोकांना रात्री १० नंतर फ्राईज खाण्याची इच्छा होते, असं या रिपोर्टमध्ये दिसून आलं आहे. अशावेळी पटकन मिळणारे आणि खायला मजेदार वाटणारे पदार्थ लोक जास्त पसंत करतात.इतकच नाही, तर सोशल मीडियाचाही या ट्रेंडवर मोठा प्रभाव दिसून येतो. इंस्टाग्राम किंवा रील्सवर व्हायरल होणारे वेगळे फूड कॉम्बिनेशन्स पाहून अनेकजण ते स्वतः ट्राय करतात. फ्राईज चॉकलेटमध्ये किंवा सॉफ्ट सर्व्ह आईस्क्रीममध्ये बुडवून खाण्याचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत..विज्ञानाचाही मोठा हातयामागे विज्ञानही आहे. गोड आणि खारट चवी एकत्र आल्यावर आपल्या जिभेवरचे वेगवेगळे टेस्ट रिसेप्टर्स सक्रिय (active) होतात. त्यामुळे चव अधिक मजेदार आणि वेगळी वाटते. कुरकुरीत फ्राईज आणि मऊ चॉकलेट किंवा थंड आईस्क्रीम यांचं कॉम्बिनेशन लोकांना त्यामुळेच आवडतं..मकेन फूड्सचे (McCain Foods) व्हाइस प्रेसिडेंट चार्ली एंजेलाकोस यांच्या मते, फ्राईज आता फक्त खाण्याचा पदार्थ राहिलेला नाही, तर लोकांच्या भावना, मैत्री आणि छोट्या आनंदाच्या क्षणांशी जोडला गेला आहे. भारतातील लोक नवीन चवी ट्राय करण्यासाठी अधिक उत्सुक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.या रिपोर्टमध्ये आणखी एक मजेशीर गोष्ट समोर आली. सुमारे ६५ टक्के लोक पहिल्या डेटवर फ्राईज शेअर करायला तयार असतात, तर ४४ टक्के लोक फ्राईज शेअर न करणं हे 'रेड फ्लॅग' मानतात..एकंदरीत पाहिल्यास, भारतीय खाद्यप्रेमी आता पारंपरिक चौकटींपेक्षा नव्या चवी आणि अनोख्या प्रयोगांना अधिक पसंती देत आहेत. त्यामुळे पुढच्या वेळी कोणी फ्राईज चॉकलेटमध्ये बुडवून खाताना दिसलं, तर त्यांना वेडे किंवा विचित्र समजू नका. कदाचित ते नव्या फूड ट्रेंडपेक्षा एक पाऊल पुढे असतील.