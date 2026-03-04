Holi Viral Video: अल्लडपणाचा कळस… होळी साजरी करताना परदेशी महिलेच्या डोळ्यात दगडमिश्रित रंग फेकला, पाहा Video

Foreign Woman Hurt During Holi Celebration: काल नुकतीच होळी होऊन गेली. दरवर्षी लाखोच्या संख्येने पर्यटक उत्तर भारतातील होळी अनुभवायला येतात. यामध्ये देशी आणि विदेशी पर्यटक दोन्हीचा समावेश असतो.इथे खेळल्या जाणाऱ्या मंदिरातील पारंपरिक पद्धतीच्या होळीचे, भक्तिमय वातावरणाचे आणि विशेष म्हणजे उधळ्या जाणाऱ्या गुलालाचे जगभर मोठे चाहते आहेत. मात्र यावर्षीची होळी एका ऑस्ट्रियन महिलेसाठी वेदनादायक ठरली आहे..ऑस्ट्रियात राहणारी ब्रिटा श्लागबाउर वृंदावन मधल्या होळीचा अनुभव घ्यायला आली होती. मात्र तिच्या सोबत तेव्हा असं काही घडलं की हुल्लडपणाचा कहरच म्हणावं लागेल. तिने तिच्या इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट करून तिच्यासोबत घडलेला प्रसंग सांगितला आहे. त्या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये तिने, “वृंदावनची होळी एका शब्दात सांगायची तर अगदी क्रेझी आहे,” असं लिहिलं आहे..Mathura Holika Dahan: जळत्या होळीमध्ये चालतो माणूस; मथुरेतील 'या परंपरेमागचं रहस्य काय? ४५ दिवसही करतो अन्नत्याग.या व्हिडिओमध्ये ती सांगते की, "माझ्या दिवसाची सुरुवात मित्र-मैत्रिणींसोबत रंग खेळत, आनंद आणि उत्साहात झाली. मी स्कार्फ खरेदी केला, रंग लावलेल्या गायी पहिल्या, स्थानिक जेवणाचा आनंद घेतला, तेथील मंदिरांमध्ये दर्शन घेतलं. हे सगळं काही सुरळीत सुरू होतं. मी भांगही प्यायले. पण थोड्याच वेळात सगळं बदललं..नेमका काय घडलंब्रिटाने सांगितलं त्याप्रमाणे रस्त्यावर लोक एकमेकांवर सतत रंग फेकत होते. त्याच वेळी एका माणसाने जमिनीवर पडलेला रंग उचलून फेकला, ज्यात छोटे दगड मिसळलेले होते. तो रंग डायरेक्त्त ब्रिटाच्या डोळ्यात गेल्यामुळे तिच्या डोळ्यांना खूप जळजळ होऊ लागली. ती रडू लागली, पण तिने डोळे तरीसुद्धा अजूनही नीट दिसत नाहीये, असं ती म्हणाली..Viral Video : जावई पहिल्यांदाच सासुरवाडीला गेला, सासरच्यांनी बनवले तब्बल १३०० हून अधिक खाद्यपदार्थ, बनला चर्चेचा विषय; व्हिडिओ व्हायरल.निर्लज्जपणाचा कळसदरवर्षी उत्तर भारतात अनेक प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक जमा होऊन होळी खेळतात मात्र प्रत्येक वर्षी अशा घटना सतत घडत असताना दिसत आहेत. असे अनुभव महिलांसाठी आणि मुलींसाठी असुरक्षित आणि भीती निर्माण करणारे ठरत आहेत. त्यामुळे अशा सणांच्या वेळेस मुलींनी आणि महिलांनी बाहेर पडावं की नाही हा प्रश्न निरमा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.