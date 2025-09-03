बदला घ्यावा तर असा! CEO बनवलं नाही म्हणून महिलेनं असा काढला वचपा; तीच कंपनी विकत घेऊन बॉससोबत केलं धक्कादायक कृत्य, घटना व्हायरल

ज्युलिया स्टीवर्ट यांनी अॅपलबाय कंपनीला नफ्यात आणले, पण सीईओ पद नाकारल्याने राजीनामा दिला.त्यांनी IHOP मार्फत अॅपलबाय 2.3 अब्ज डॉलरला विकत घेतली आणि माजी बॉसला काढले.त्यांची कहाणी मेहनत आणि आत्मविश्वासाने यश मिळवण्याची प्रेरणा देते..जाभार एका ७० वर्षीय महिलेची कहाणी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. ज्युलिया स्टीवर्ट एक यशस्वी उद्योजिका यांनी आपल्या कर्तृत्वाने आणि धाडसाने सर्वांना शॉक केले आहे. ज्या कंपनीने तिला सीईओ पद नाकारले तीच कंपनी तिने विकत घेतली आणि आपल्या जुन्या बॉसला बाहेरचा रस्ता दाखवला. ही घटना एखाद्या चित्रपटासारखी वाटते.. ही गोष्ट नुकत्याच एका पॉडकास्टमधून समोर आली आहे..ज्युलिया स्टीवर्ट या अॅपलबाय नावाच्या कंपनीच्या अध्यक्ष होत्या. त्यांना कंपनीला नफ्यात आणल्यास सीईओ पदाचे आश्वासन देण्यात आले होते. यासाठी त्यांनी तीन वर्षे अथक परिश्रम केले. त्यांनी एक चमू तयार करून रणनीती आखली आणि कंपनीला यशाच्या शिखरावर नेले. पण जेव्हा सीईओ पदाची मागणी केली, तेव्हा त्यांना स्पष्ट नकार देण्यात आला. कारण विचारले असता बॉसकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. निराश झालेल्या ज्युलियाने राजीनामा दिला..Pixel 9 Discount : खुशखबर! Google Pixel 9 स्मार्टफोनवर चक्क 27 हजारचा डिस्काउंट; ऑफर पाहा एका क्लिकवर.पण ज्युलिया थांबल्या नाहीत. त्यांनी ‘IHOP’ या कंपनीत प्रवेश केला आणि तिथेही आपली प्रतिभा सिद्ध केली. एका संधीदरम्यान त्यांना कळले की ‘अॅपलबाय’ विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ज्युलियाने तिच्या ‘अॅपलबाय’ 2.3 अब्ज डॉलरला विकत घेण्यास प्रवृत्त केले. करार पूर्ण होताच त्यांनी आपल्या आधीच्या बॉसला फोन करून सांगितले “आता तुमची कंपनीत गरज नाही!” ज्युलियाची ही कहाणी केवळ बदल्याची नाही, तर मेहनत, ध्येयनिष्ठा आणि आत्मविश्वासाची आहे. त्यांनी सिद्ध केले की नकार हा अपयशाचा अंत नसतो, तर नव्या संधींची सुरुवात असतो..World Video : 125 वर्षांपूर्वी जग कसं होतं? कल्पनेपलीकडचा दुर्मिळ व्हिडिओ, नक्की पाहा...FAQs Who is Julia Stewart? / ज्युलिया स्टीवर्ट कोण आहेत?ज्युलिया स्टीवर्ट या एक यशस्वी उद्योजिका आहेत, ज्यांनी अॅपलबाय कंपनी विकत घेऊन आपल्या माजी बॉसला काढून टाकले.What did Julia Stewart do after being denied the CEO position? / सीईओ पद नाकारल्यानंतर ज्युलियाने काय केले?त्यांनी राजीनामा दिला, IHOP मध्ये सामील झाल्या आणि नंतर अॅपलबाय $२.३ अब्जला विकत घेतली.Why did Julia Stewart fire her former boss? / ज्युलियाने त्यांच्या माजी बॉसला का काढले?बॉसने त्यांना सीईओ पद नाकारले आणि कारणही सांगितले नाही, म्हणून त्यांनी कंपनी विकत घेतल्यानंतर त्यांना काढले.How did Julia Stewart acquire Applebee’s? / ज्युलियाने अॅपलबाय कशी विकत घेतली?त्यांनी IHOP ला अॅपलबाय $२.३ अब्जला विकत घेण्यास प्रवृत्त केले आणि करार पूर्ण केला.What is the significance of Julia Stewart’s story? / ज्युलिया स्टीवर्ट यांच्या कथेचे महत्त्व काय आहे?ही कथा मेहनत, ध्येयनिष्ठा आणि नकाराला संधीत बदलण्याच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.