Photos : उत्खननात सापडली चक्क 1000 वर्षांपूर्वीची अंगठी; दुर्मिळ फोटो जगभर व्हायरल, तुम्हीही नक्की पाहा..

Old artifacts photos : स्कॉटलंडच्या बर्गहेड शहरात एका पुरातत्त्व उत्खननात १००० वर्षांपूर्वीची दुर्मिळ पिक्टिश अंगठी सापडली..जी जगभर व्हायरल झाली आहे. हे उत्खनन अबर्डीन विद्यापीठाच्या प्रोफेसर गॉर्डन नोबल यांच्या नेतृत्वाखाली झाले. जॉन राल्फ नावाच्या ६८ वर्षांच्या निवृत्त इंजिनिअरने ही अंगठी शोधली. निवृत्तीनंतर त्यांनी फेसबुकवर पाहिलेल्या पोस्टमुळे स्वयंसेवक म्हणून सामील झाले. हे त्यांचे तिसरे उत्खनन होते. दोन आठवड्यांच्या कामात अनेकदा चमकणारे दगड सापडले, पण शेवटच्या दिवशी एका प्राचीन इमारतीच्या मजल्यावर साफसफाई करताना ही अंगठी हाती लागली. आधी त्यांना त्यांना वाटले हा धातूचा पिन आहे, पण स्वच्छ केल्यावर खरा खजिना दिसला.ही अंगठी kite-shaped म्हणजेच पतंगासारखी) आहे मध्यभागी garnet किंवा लाल काचेचा सुंदर भाग आणि बँडवर जटिल नक्षीकाम आहे. हजारो वर्षांनंतरही ती चमकदार आणि मजबूत आहे. पिक्टिश लोक स्कॉटलंडच्या उत्तर भागात राहत, रोमन आणि वायकिंग आक्रमकांविरुद्ध लढत. ते 'painted people' म्हणून ओळखले जात कारण शरीरावर रंग लावत..AD 500 ते 1000 पर्यंत त्यांचे शक्तिशाली राज्य होते, पण नंतर ते रहस्यमयरीत्या गायब झाले. पिक्टिश अंगठ्या फारच कमी सापडल्या. ही अंगठी एका सामान्य घरात सापडली, जे पूर्वी 'archaeologically vandalised' झाले होते. तज्ज्ञ म्हणतात, ही उच्च वर्गातील व्यक्तीची असावी.जॉन राल्फ यांनी सांगितले की, ते नेहमी उत्सुकतेने शोध घेत पण शेवटी हे सौभाग्य मिळाले. ही बातमी लोकांना खूप आवडली कारण एका सामान्य उत्साहीने इतिहास उघड केला. अंगठी आता National Museums Scotland मध्ये विश्लेषणासाठी आहे. यातून पिक्टिश कला, दागिने आणि जीवनशैलीबद्दल नवीन माहिती मिळू शकते. हे दाखवते की इतिहास कोणत्याही व्यक्तीने उजेडात आणता येतो.हे रोमांचक शोध प्राचीन काळातील कुशलतेची आठवण करून देतो. पिक्टिश रहस्य अजूनही आकर्षक आहे. ही अंगठी पाहिल्यानंतर प्राचीन सौंदर्याची जाणीव होते.