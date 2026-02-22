Photos : 35 कोटी वर्षे दुर्मिळ 'हसणारा' दगड! ज्याला समजलं होतं नकली दात; तो निघाला प्राचीन जीव, जगभर फोटो व्हायरल

नकली दात की ३५० दशलक्ष वर्षे जुने गुपित?इंग्लंडच्या नॉर्थंबरलँड किनारपट्टीवरील 'होली आयलंड' (Holy Island) येथे फिरायला गेलेल्या ख्रिस्टीन क्लार्क (Christine Clark) या महिलेला जमिनीवर एक विचित्र दगड दिसला. पहिल्या नजरेत तो दगड एखाद्या माणसाचे 'नकली दात' (Dentures) असावा असा भास होत होता. त्या दगडावर हुबेहूब मानवी दातांसारखी पांढरी रचना आणि एक हसणारे तोंड दिसत होते. मात्र जेव्हा हा दगड तज्ज्ञांकडे नेण्यात आला तेव्हा समोर आलेले सत्य थक्क करणारे होते. हा कोणताही साधा दगड किंवा मानवी वस्तू नसून तब्बल ३५ कोटी (३५० दशलक्ष) वर्षे जुना एक अतिशय दुर्मिळ जीवाश्म (Fossil) असल्याचे ब्रिटीश जिओलॉजिकल सर्व्हे (BGS) च्या संशोधकांनी स्पष्ट केले. .प्राचीन समुद्रातील 'क्रिनॉइड' जीवहा जीवाश्म प्रत्यक्षात 'क्रिनॉइड' (Crinoid) नावाच्या एका प्राचीन समुद्री जीवाचा अवशेष आहे. क्रिनॉइड्सना त्यांच्या दिसण्यामुळे 'सी लिलीज' (Sea Lilies) असेही म्हणतात परंतु ते वनस्पती नसून प्राणी आहेत. ज्या काळात पृथ्वीवर डायनासोरचे अस्तित्वही नव्हते त्या 'कार्बोनिफेरस' (Carboniferous) कालखंडात हे जीव इंग्लंडच्या उबदार समुद्रात वास्तव्य करत होते. .हे जीव समुद्राच्या तळाला एका देठाच्या साह्याने चिटकून राहायचे. या 'हसणाऱ्या' दगडात त्या जीवाच्या देठाचा काही भाग अतिशय दुर्मिळ पद्धतीने जतन झाला आहे ज्यामुळे त्याला हा विलक्षण आकार प्राप्त झाला आहे. .Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.'सेंट कथबर्ट्स बीड्स' आणि धार्मिक संदर्भज्या बेटावर हा दगड सापडला ते 'लिंडिसफार्न' (Lindisfarne) हे ठिकाण सुरुवातीच्या ख्रिश्चन धर्माचे केंद्र मानले जाते. या बेटावर क्रिनॉइड्सचे छोटे गोल तुकडे वारंवार सापडतात ज्यांना स्थानिक लोक 'सेंट कथबर्ट्स बीड्स' (St Cuthbert's Beads) किंवा 'कडीज बीड्स' म्हणून ओळखतात. मध्ययुगीन काळात या जीवाश्मांचा वापर जपमाळ किंवा मणी म्हणून केला जात असे. मात्र अनेक मणी एकत्र जोडून 'हसणाऱ्या तोंडा'सारखा पूर्ण आकार सापडणे ही अत्यंत दुर्मिळ घटना आहे. BBC News च्या रिपोर्टनुसार हा आकार तयार होण्याचे कारण म्हणजे तो देठ मध्यभागी उभा चिरला गेला आणि एका बाजूला वळला. .Shivaji Maharaj Video : "जर १६७४ ला रायगडवर CCTV असतं तर..?" छत्रपती शिवरायांचा अस्सल काळ डोळ्यापुढे उभे करणारा व्हिडिओ व्हायरल.व्हायरल फोटो आणि जागतिक कुतूहलसोशल मीडियावर या 'हसणाऱ्या' दगडाचे फोटो व्हायरल होताच जगभरातून त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी याला निसर्गाची जादू म्हटले तर काहींनी हा 'डेन्चर स्टोन' असल्याचे गंमतीने म्हटले. तज्ज्ञांच्या मते हा जीवाश्म अल्स्टन फॉर्मेशन (Alston Formation) नावाच्या चुनखडीच्या थरात तयार झाला आहे. ख्रिस्टीन क्लार्क यांनी हा दगड विकण्यास नकार दिला असून निसर्गाची ही कोट्यवधी वर्षे जुनी कलाकृती त्यांनी स्वतःच्या संग्रहात ठेवली आहे. हा शोध आपल्याला पृथ्वीच्या त्या काळाची आठवण करून देतो जेव्हा आजची जमीन अथांग समुद्राखाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.