Trending News

Video: तुम्ही कधी पराठ्यासोबत आईस्क्रीम ट्राय केलय का? पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video: सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. पण सध्या नवीन फुड कॉम्बीनेशन ट्रेंडमध्ये आलाय. जे पाहून यूजर्सने मजेदार कमेंट केल्या आहे.
Viral Video:

Viral Video:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Viral Video: सोशल मडियावर विचित्र फुड कॉम्बीनेशनचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. अनेक लोक मॅगी चहा, भेंडी समोसा खाताना पाहिले असेल. पण सध्या एका यूजरने थक्क करणारा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. ज्यात एक महिला पराठ्यासोबत आईस्क्रीम खाताना दिसत आहे. नेटकऱ्यांनी कमेंट्स आणि लाइक्सचा वर्षाव केला आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
lifestyle
viral
users
Ice Cream
trend
Video
viral memes
video viral
(video)
viral video
viral post
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com