Video: तुम्ही कधी पराठ्यासोबत आईस्क्रीम ट्राय केलय का? पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video: सोशल मडियावर विचित्र फुड कॉम्बीनेशनचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. अनेक लोक मॅगी चहा, भेंडी समोसा खाताना पाहिले असेल. पण सध्या एका यूजरने थक्क करणारा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. ज्यात एक महिला पराठ्यासोबत आईस्क्रीम खाताना दिसत आहे. नेटकऱ्यांनी कमेंट्स आणि लाइक्सचा वर्षाव केला आहे. .व्हायरल व्हिडिओसोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की एक महिला पराठ्यासोबत आईस्क्रीम खाताना दिसत आहे. ती व्हिडिओत सांगत आहे की जर तुम्ही पराठ्यासोबत आईस्क्रीम खाल्ले नसेल तर नक्की ट्राय करा.तसेच कमेंटमध्ये लिहिले आहे की तुम्ही कोणते अजीब फुड कॉम्बीनेशन खाल्ले आहे हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा..यूजर्सच्या कमेंट्सकाहींनी म्हटले की त्यांना ते करून पहायचे आहे, तर काहींनी असा प्रश्न उपस्थित केला की कोणीतरी असा प्रयोग कसा केला. व्हिडिओवर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या. काहींना तो मजेदार वाटला, तर काहींनी म्हटले की हा दोन उत्तम जेवणांचा अपव्यय आहे. एका यूजरने लिहिले, "आईस्क्रीमसाठी न्याय," तर दुसऱ्याने कमेंट केली, "हे आंतरधर्मीय विवाहासारखे दिसते." दुसऱ्याने लिहिले, "तुम्ही कधी सामान्य राहण्याचा प्रयत्न केला आहे का?" तर दुसऱ्याने त्याला "आईस्क्रीमसह देसी वॅफल्स" म्हटले..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.