मित्र वणव्यामध्ये गारव्यासारखा... व्हीलचेअरवर बसलेल्या दिव्यांग मित्रासाठी मित्राने असं काही केलं की... हृदयाला स्पर्शून जाणारा व्हिडीओ

A True Example of Friendship: Helping a Disabled Friend with Love and Care: व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओत एका दिव्यांग मुलाला व्हीलचेअरवर बसलेला असतो, तर त्याचा एक नॉर्मल मित्र त्याच्या मदतीसाठी पुढे येतो. या व्हिडीओत तो मित्र आपल्या दिव्यांग मित्रासाला मदत करतो.

A boy helps his disabled friend wash his face and pushes his wheelchair to class in a viral video, showcasing the beauty of true friendship. esakal