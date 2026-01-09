Viral Video: पट्ट्याने चक्क लाल टोमॅटोचा वापर करुन बनवली गोल पुरी, व्हिडिओ पाहून डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही

Viral Food Video: टोमॅटो ही एक अशी भाजी आहे, जी सर्वांच्या घरी प्रत्येक पदार्थांमध्ये वापरली जाते. पण एका माणसाने टोमॅटोचा वापर अशा पद्धतीने केला आहे की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्याने टोमॅटो फिरवून एक अनोखी युक्ती रचली आहे. त्याने पुऱ्या बनवण्यासाठी लाल टोमॅटो वापर केला आहे. .ज्यांना पुरी बनवण्यासाठी रोलिंग पिन वापरायला आवडते त्यांच्यासाठी ही युक्ती उपयुक्त ठरू शकते. हा व्हिडिओ पाहून डोळ्यावर विश्वास बसणार नाही हे मात्र खरं आहे. .व्हायरल व्हिडिओसोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी लोक कोणत्याही थराला जाऊन रील्स बनवतात. याचे हे एक जिवंत उदाहरण आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक माणूस आधीच मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे बनवताना दिसतो. त्यानंतर तो त्यावर टोमॅटो फिरवू लागतो आणि काही वेळातच गोल पुऱ्या तयार होऊ लागतात. .हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर @maximum_manthan नावाच्या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले की हे बरोबर आहे गुरु. त्या माणसाने त्याच्या अनोख्या जुगाडने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे..लाईक्स अन् कमेंट्सा वर्षावटोमॅटोपासून पुरी बनवण्याचा हा जुगाड लोकांना आवडला आहे. व्हायरल व्हिडिओवर लोक खूप प्रतिक्रिया देत आहेत. एका व्यक्तीने विचारले आहे की जर टोमॅटो चुरगळला तर काय होईल? दुसऱ्याने म्हटले आहे की टोमॅटो असेही म्हणत असेल की माझ्या शक्तींचा गैरवापर झाला आहे. तर अनेक नेटकऱ्यांनी स्मायली इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.