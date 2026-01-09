Trending News

Viral Video: पट्ट्याने चक्क लाल टोमॅटोचा वापर करुन बनवली गोल पुरी, व्हिडिओ पाहून डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही

Viral Video: सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. त्यात एका माणसाने त्याच्या हुशारीचा वापर करुन टोमॅटोने गोल पुरी बनवली आहे.
Puja Bonkile
Viral Food Video: टोमॅटो ही एक अशी भाजी आहे, जी सर्वांच्या घरी प्रत्येक पदार्थांमध्ये वापरली जाते. पण एका माणसाने टोमॅटोचा वापर अशा पद्धतीने केला आहे की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्याने टोमॅटो फिरवून एक अनोखी युक्ती रचली आहे. त्याने पुऱ्या बनवण्यासाठी लाल टोमॅटो वापर केला आहे.

