Viral Video: पब्लिक थेट नाल्यात! नारळाचा ट्रक उलटला, मदत करण्याऐवजी लोकांच्या गटारात उड्या; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल

Social Media: लोकांना भावनाच उरल्या नाहीत, अशी परिस्थिती आजकाल निर्माण झाली आहे. पूर्वी एखादा अपघात झाला की लोक आधी माणसाच्या जीव कसा वाचेल, यासाठी प्रयत्न करायचे. परंतु आजकाल कुठे एखादा अपघात झालाच तर आपल्याला काय लुटता येईल, याचा शोध लोक घेत असतात. असाच एक प्रकार सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे..नारळाने भरलेल्या एका ट्रकवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि तो थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका मोठ्या नाल्यात उलटला. ट्रक पुलावरच उलटला परंतु सगळे नारळ नाल्यात पडले आणि तरंगायला लागले. हजारो नारळ सांडपण्यात पसरले होते. अपघाताचा आवाज ऐकून आजूबाजूचे लोक मदतीसाठी धावून येतील अशी अपेक्षा होती, पण तसे घडले नाही..अपघाताच्या ठिकाणी आलेल्या लोकांनी माणुसकी दाखवून मदत करण्याऐवजी चक्क नारळ चोरण्यास सुरुवात केली. या लोकांनी पुलावरुन थेट नाल्यात जात नारळ गोळा केले. हे नारळ घाण पाण्यावर तरंगत होते. तरीही घाणीची पर्वा न करता लोकांनी लुटीवर लक्ष्य केंद्रित केलं होतं..लोकांनी चालकाच्या प्रकृतीची साधी विचारपूसही केली नाही. घाणेरड्या नाल्यात लोक उतरले आणि तिथून नारळ वेचून घरी नेऊ लागले. काहींनी तर आपल्या दुचाकी आणि गाड्या रस्त्यावर उभ्या केल्या आणि पिशव्या भरून नारळ लुटले..सोशल मीडियात हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी या लोकांचा चांगलाच समाचार घेतला. "कोणाचा अपघात झाला असताना मदत करण्याऐवजी लोक चोरी करत आहेत, हे पाहून लाज वाटते." अशी प्रतिक्रिया एकाने दिली. तर दुसरा एकजण म्हणतो "लोक फुकटच्या वस्तूसाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून घाणेरड्या नाल्यात उतरत आहेत, हे पाहून आश्चर्य वाटते." काही लोकांनी गमतीने म्हटले की, "फुकट मिळत असेल तर लोक काहीही करायला तयार होतात." अशा बोचऱ्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियात उमटल्या आहेत.