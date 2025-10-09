Viral Video: बापरे ! तरुणाचं भलतंच धाडस, चक्क वाघासोबत केलं लिप लॉक, व्हिडिओ पाहून व्हाल थक्क

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक तरुण वाघासोबत लिप लॉक करताना दिसतो. हा धाडसी प्रकार अनेकांना थक्क करणारा आहे. वाघाच्या जवळ बसून त्याच्यावर प्रेम व्यक्त करणारा हा व्हिडिओ माणूस आणि वन्यजीव यांच्यातील विश्वास दर्शवतो, परंतु अशा कृतीमुळे जीवघेणे परिणाम होऊ शकतात..Video Viral: सोशल मिडियावर अनेक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. त्यात अनेक प्राण्यांचे गमतीशीर किंवा विचार करायला लावणारे व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत असतात. ज्यात एक तरूण वाघाला किस करतांना दिसत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की एक तरूण वाघाच्या अगदी जवळ बसला आहे. तो वाघाच्या समोर बसून लिप लॉक किस करताना दिसत आहे. वाघ देखील शांत बसून आहे आणि तरूणाला मीठ मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरं तर आपल्यापैकी अनेकांना वाघाचे नाव काढताच पळून जातात, या तरूणाचे वाघावरचे प्रेम पाहून आश्चर्यच वाटत आहे. .सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून वन्यप्राण्यांसोबतचे असे वर्तन कधीही जीवघेणे ठरू शकते. पण हा व्हिडिओ पाहून प्रेम आणि विश्वास दर्शवणारे आहे. .सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ मिहाल टायगर फेसबुक पेजवर पोस्ट करण्यात आला आहे. नेटकऱ्यांनी तूफान कमेंट आणि लाइक्सचा वर्षाव केला आहे. एका यूजरने कमेंट केली की टायगर किस तर दुसऱ्याने हार्ट इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.