Viral Video: बापरे ! तरुणाचं भलतंच धाडस, चक्क वाघासोबत केलं लिप लॉक, व्हिडिओ पाहून व्हाल थक्क

Viral Video: वाघासोबत लिप लॉक करणाऱ्या तरुणाचा धाडसी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
पुजा बोनकिले
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक तरुण वाघासोबत लिप लॉक करताना दिसतो. हा धाडसी प्रकार अनेकांना थक्क करणारा आहे. वाघाच्या जवळ बसून त्याच्यावर प्रेम व्यक्त करणारा हा व्हिडिओ माणूस आणि वन्यजीव यांच्यातील विश्वास दर्शवतो, परंतु अशा कृतीमुळे जीवघेणे परिणाम होऊ शकतात.

Video Viral: सोशल मिडियावर अनेक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. त्यात अनेक प्राण्यांचे गमतीशीर किंवा विचार करायला लावणारे व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत असतात. ज्यात एक तरूण वाघाला किस करतांना दिसत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

